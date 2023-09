Promotion des « ESPACES VERTS: L’Alasco reboise à Keur Massar Nord

L’alumni des anciens stagiaires de la Corée du Sud (Alasco) s’investit dans le reboisement. Ses membres ont érigé en espace vert un site longtemps victime d’occupation anarchique à Keur Massar Nord MTOA. Une initiative qu’ils comptent pérenniser.

A Keur Massar Nord, certains espaces publics sont victimes d’occupation anarchique. Pour y faire face, l’alumni des anciens stagiaires de la Corée du Sud (Alasco) ont initié des activités de reboisement dans lesdits espaces mais aussi dans les écoles. Une initiative fortement saluée par les autorités municipales. Pour Mbaye Babacar Mbaye, agent voyeur du maire de Keur Massar Nord, c’est un honneur pour leur commune et entre en droite ligne de leur politique verte. « Cet espace sera maintenu, chaque arbre sera parrainé par quelqu’un qui va s’en occuper comme son bien », dit-il.

Même sentiment pour le conseiller municipal, Thierno Diallo de la commission environnement. Selon lui, le maire projette de reboiser en plantant 500 arbres sur la commune pour faire de Keur Massar une ville verte. » Pour une pérennisation de cette action, les populations ont été sensibilisées, à savoir les ASC, les Badienou Gox, entre autres. On veut que Keur Massar soit une ville verte. Il y avait de l’occupation anarchique », renseigne-t-il.

Le sous-lieutenant Nicolas Sagna, en service au secteur forestier de Keur Massar, indique que cette activité entre dans le cadre de la foresterie urbaine en collaboration avec les municipalités. « Depuis juillet 2023, nous avons commencé cette activité », dit-il. Le représentant des volontaires de la Koica invite les communautés pour la pérennisation de ce projet et envisage d’autres activités en vue. Pour la présidente de l’Alasko, Fama Cissé Thiam, cette action s’inscrit dans le programme que ladite structure déroule pendant toute l’année à savoir les donations dans les écoles. « Nous avons choisi Keur Massar pour plusieurs raisons car c’est dans la banlieue érigée en département.

L’espace était occupé de façon anarchique. Pour y faire face, le maire a déguerpi les occupants pour en faire une place publique où les populations peuvent venir s’asseoir et prendre de l’air », laisse-t-il entendre. Et de poursuivre : « Il y aura un suivi car chaque arbre sera parrainé. Le maire a promis de paver l’espace et sera décoré par un expert en la matière. La communauté va s’approprier de cet espace pour qu’il soit bénéfique à toute la population de Keur Massar. On va reboiser des écoles aussi au bénéfice des élèves », dit-elle.