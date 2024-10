Promotion d’une alimentation Saine: L’AKSED mise sur le micro-jardinage et la culture bio-hors sol

Partager Facebook

L’association des anciennes kenediennes pour la solidarité et le développement (AKSED) a tenu une formation en micro-jardinage. L’objectif est de promouvoir la culture bio- hors sol pour une alimentation saine.

Pour promouvoir la culture bio-hors sol, l’association des anciennes kenediennes pour la solidarité et le développement (AKSED) a tenu ce samedi une formation sur le micro-jardinage. Selon Fatim Ndiaye, Diouf, la présidente de ladite association, il s’agit de bien maîtriser les concepts. « Beaucoup pensent que ce sont des simples tables que l’on utilise, mais il y a des normes à respecter à savoir comment confectionnent et comment on doit mettre, les semences, la toile et le compostage », dit-elle.

Et de poursuivre : » Au sortir de cette formation, il y aura un suivi pour pratiquer ces enseignements à la maison car les participantes ont montré leur intérêt par rapport à cette formation ». Elle indique que le thème de cette formation est : » du jardin à la table ». « On doit cultiver ce que nous mangeons, ce qui nous permet de ne plus utiliser les produits chimiques et d’éviter les bouillons », laisse-t-elle entendre. Elle renseigne qu’une autre formation de micro-jardinage est prévue le 9 novembre prochain.

Ces anciennes kenediennes prévoient de promouvoir cette forme de culture dans leur ancien établissement scolaire. « Lors de la journée zéro déchet, avec l’accompagnement du ministère de l’Environnement, nous avions identifié l’espace qui est derrière le bâtiment B qui n’était pas disponible. Nous allons revoir ce projet-là, essayer de cogiter et voir comment le mettre en place », fait-elle savoir.

En ce sens, Mme Diouf soutient que les élèves du lycée seront impliquées pour gérer cette culture. Nous allons discuter avec la Proviseur et les professeurs pour ce projet de l’instauration du micro-jardinage au lycée Kennedy, ce qui permettrait non seulement de vendre pour professeurs et d’autres associations intéressées », rassure-t-elle.

En perspective, l’association des anciennes kenediennes pour la solidarité et le développement prévoit d’autres activités pour cette année. Il s’agit d’une randonnée pédestre, d’offrir des poubelles au lycée, des dons de médicaments et de sang. Sur cette liste, s’ajoute une offre des bourses aux élèves méritantes à partir de la troisième, les accompagner jusqu’au baccalauréat.

NGOYA NDIAYE