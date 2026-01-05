Propos d’Amadou Mame Diop à l’endroit de Sonko : La réplique cinglante d’Abass Fall

Partager Facebook

Le maire de Dakar, Abass Fall, a répondu avec virulence à l’ancien Président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, qui a vigoureusement critiqué le Premier Ministre Ousmane Sonko en marge d’une interview. Dans un ton empreint de colère et de déception, Abass Fall a dénoncé « l’hypocrisie » de l’ancien Président de l’Assemblée nationale qui, selon lui, « a fermé les yeux sur la falsification du règlement intérieur de l’assemblée nationale et qui ose critiquer le gouvernement actuel ».

« Vous nous avez laissé une boutique avec des étagères vides et vous ne demandez des recettes », a déclaré Abass Fall, citant Serigne Cheikh Fall Mbaor qui avait fait cette déclaration auparavant. Il a ajouté que M. Diop et ses acolytes souhaitent que le pays s’écroule après avoir détruit ses fondements à tous les niveaux : économique, social, moral et politique.

Abass Fall a également rappelé les « moments sombres de l’histoire politique du Sénégal » sous le magistère de d’Amadou Mame Diop, marqués, d’après lui, par des assassinats, des vols de ressources et la destruction de la République. « Vous auriez dû être ailleurs », a-t-il lancé à l’endroit du membre du régime sortant, ajoutant qu’Ousmane Sonko est désormais « au cœur de l’État et dans le cœur des Sénégalais ».

Le maire de Dakar a également souligné que les efforts du gouvernement actuel, tels que la baisse des denrées et du coût de l’électricité, sont ignorés par l’ancien Président de l’Assemblée nationale, qui préfère s’en prendre au Premier Ministre Ousmane Sonko

« Quelle hypocrisie ! », a-t-il conclu.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com