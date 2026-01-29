Uploader By Gse7en
Propos polémiques de Doudou Wade : La réplique cinglante d’Abass Fall

29 janvier 2026 Actualité

« Les vieux politicards amortis ne veulent pas voir les jeunes réussir » 😤. C’est ainsi qu’Abass Fall répond à Doudou Wade qui, de façon implicite, à appeler à renverser le régime actuel. Le maire de Dakar est monté au créneau pour défendre Ousmane Sonko en estimant que la haine contre un homme ne peut pas être un programme politique.

Il accuse, ainsi, les opposants de PASTEF de « vociférer, hurler, insulter et perdre le contrôle rien qu’à l’évocation du nom d’Ousmane Sonko ». Selon lui, c’est parce que ces opposants sont « incapables » de faire face à la machine de PASTEF et à son chef qu’ils font appel au coup d’État.

Abass Fall conclut en exprimant son respect pour Ousmane Sonko, son « éternel guide politique ».

