Propos polémiques de Doudou Wade : La réplique cinglante d’Abass Fall

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

« Les vieux politicards amortis ne veulent pas voir les jeunes réussir » 😤. C’est ainsi qu’Abass Fall répond à Doudou Wade qui, de façon implicite, à appeler à renverser le régime actuel. Le maire de Dakar est monté au créneau pour défendre Ousmane Sonko en estimant que la haine contre un homme ne peut pas être un programme politique.

Il accuse, ainsi, les opposants de PASTEF de « vociférer, hurler, insulter et perdre le contrôle rien qu’à l’évocation du nom d’Ousmane Sonko ». Selon lui, c’est parce que ces opposants sont « incapables » de faire face à la machine de PASTEF et à son chef qu’ils font appel au coup d’État.

Abass Fall conclut en exprimant son respect pour Ousmane Sonko, son « éternel guide politique ».

Publié par EL HADJI MODY

elmodiop2014@gmail.com