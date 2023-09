Prostitution clandestine à Tambacounda

Une affaire de prostitution était à la barre, le mercredi 6 septembre à Tambacounda. Au total 7 jeunes ont comparu devant le tribunal des flagrants délits de Tambacounda.

Il s’agit de M. K née en 2005, célibataire mère d’un enfant, G. D., née en 1998 marchande, A. K., née en 2003, couturière de son état, K. M, née en 1987 serveuse et mère de deux enfants, S. N. née 1985 serveuse dans un bar, D. K, née en 2000 marchande divorcée et mère de 2 enfants et B. Mb, née en 2001 marchande. Elles ont été arrêtées à la suite d’une opération menée par les limiers du commissariat central de Tambacounda. Certaines filles offraient leur corps moyennant 5000 francs la passe, renseigne-t-on. A la barre du tribunal, les prévenues ont toutes nié les faits sauf S. N. Cette dernière a reconnu qu’elle s’adonne à la prostitution et qu’elle n’avait pas respecté la visite médicale du fait qu’elle avait voyagé. Compte tenu de la constance des faits, le substitut du procureur a requis l’application de la loi.

Dans son délibéré, le tribunal de grande instance de Tambacounda a relaxé M. K, G. D, A. K, K. M, D. K. et B. Mb, des faits de prostitution clandestine. Toutefois, elles ont été sermonnées qui leur a demandé d’aller chercher des papiers. Alors que S.N a écopé de 3 mois assortis de sursis.