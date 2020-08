PSG: Gana quitte après la LDC

Le PSG souhaiterait se séparer d’Idrissa Gueye lors de ce mercato estival. Son départ se préparerait de plus en plus.

L’avenir d’Idrissa Gueye au PSG s’effrite de semaine en semaine. Au sein de l’état-major parisien, on réfléchirait en effet à « sortir » le milieu de terrain sénégalais un an seulement après son arrivée. Selon nos informations, Leonardo serait à la manœuvre pour boucler la vente de l’ancien joueur d’Everton. Un départ qui pourrait avoir lieu après la campagne de la Ligue des Champions.

Paris a déjà des touches

Recruté pour 30 millions d’euros il y a un an, Idrissa Gueye intéresse tout particulièrement le marché anglais. Sa cote est excellente en Premier League et il ne serait clairement pas impossible de le voir traverser à nouveau la Manche cet été. Comme révélé par le10sport.com, Manchester United est récemment venu aux renseignements. Moins prestigieux, Wolverhampton a également un œil sur lui. S’il a plusieurs fois repoussé l’idée d’un départ, indiquant que personne au PSG lui avait évoqué cette option (à commencer par Leonardo), Idrissa Gueye resterait clairement une option de ventes pour le PSG qui cherche des renforts au milieu du terrain.