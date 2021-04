PSG : Herrera pense que Neymar et Mbappé “veulent rester”

Dans un entretien accordé à la presse espagnole, Ander Herrera s’est prononcé sur l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain parisien affiche son optimisme.

C’est le sujet brûlant de ces derniers mois au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar (29 ans) et Kylian Mbappé (22 ans) n’ont toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Voir partir deux joueurs avec une telle valeur marchande gratuitement dans un an serait une catastrophe pour les dirigeants parisiens qui ont fait de ces deux dossiers une priorité.

Pour Neymar, l’affaire semble conclue. Le Brésilien avouait lui-même que ce n’était «plus un sujet» à la mi-avril. Une prolongation semblait alors brûlante mais le Paris SG n’a toujours rien officialisé, alors que la presse catalane continue de spéculer sur un retour au FC Barcelone. Si un rebondissement est peu probable, les supporters attendent impatiemment une officialisation pour être rassurés. Le doute est plus grand concernant Mbappé. L’attaquant parisien est toujours en réflexion et fait traîner les discussions. «Aujourd’hui, il n’y a rien de plus que ça, mais tout le monde parle. (…) Sa décision va arriver. Est-ce que je suis optimiste pour sa prolongation ? Je ne parle pas de Kylian là, mais on est optimiste en général» , a confié le directeur sportif Leonardo, ce week-end, au micro de Canal+.

Son milieu de terrain Ander Herrera donne un peu plus d’espoir aux fans parisiens. Dans un entretien accordé à Marca, l’Espagnol s’est exprimé sur l’avenir des deux stars. Avec des propos optimistes. «Bien sûr, je souhaite qu’ils continuent avec nous. Le PSG a créé une structure autour d’eux pour réaliser toutes ses ambitions footballistiques. Je crois sincèrement qu’ils sont heureux, convaincus de ce projet et qu’ils veulent rester» , a glissé l’ancien Mancunien.

Ces propos d’un joueur qui côtoie Neymar et Mbappé au quotidien dans le vestiaire ne sont pas anodins. Et confirme la dernière tendance. Comme nous vous l’évoquions récemment, le Français se verrait bien rester une saison de plus à Paris, mais il aspire à rejoindre un très grand club étranger dans un futur proche. L’international français ne veut donc pas être bloqué en signant un nouveau contrat d’une trop longue durée. D’où son hésitation à prolonger puisque sa situation contractuelle lui permet d’être maître de son avenir.