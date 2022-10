Qui pour arrêter ces activistes de mauvais aloi ?

Le ridicule ne tue pas sinon comment comprendre l’attitude de ceux qui s’agitent à tout- va au sujet du 3ème mandat ? Aliou Tine et sa bande qui se trompent de contexte veulent s’ériger en donneurs de leçons démocratiques. Ils veulent faire de la question sur le 3ème mandat leur gagne-pain.

A les entendre parler, on sent nettement la mauvaise foi qui les caractérise autant qu’ils sont. Sont-ils plus démocratiques que le Président de la République Macky Sall au point de vouloir ébruiter tout le monde ?La réponse, elle est négative.

Le Président Macky est au travail. Sa seule ambition, c’est de propulser le Sénégal vers l’émergence économique. Cela, il le traduit dans ses moindres actes de tous les jours. On ne voit pas l’utilité d’envahir les médias et d’ameuter l’opinion sur une question non essentielle, ne serait-ce, que pour le moment. Le Président Macky ne s’est pas encore prononcé sur ce sujet. Il veut s’inscrire dans la légalité. Pour dire, seul le Conseil Constitutionnel a habileté à trancher sur cette question. Pourquoi vouloir s’attarder sur des futilités ? Si ces responsables de la société civile que je qualifierai de « société si vile » font confiance à nos juridictions, je ne vois pourquoi ils se comportent de la sorte.

Le contexte ne sied nullement pour se pencher sur des faits mineurs. Le Sénégal est une République régie par des lois et règlements. Stop aux activistes de mauvais aloi !

M. Mouhamadou Lamine Massaly, Président du parti Union Pour une Nouvelle République ( UNR).