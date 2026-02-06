Rabat : un supporter sénégalais pique une crise en pleine audience

Partager Facebook

Drame évité de justesse lors de l’audience des 18 supporters sénégalais, détenus depuis le 18 janvier dernier à la suite de la finale de la CAN remportée par le Sénégal face au Maroc. Selon les informations de Libération, un malaise survenu en pleine séance a provoqué une vive émotion au tribunal de Rabat, ce jeudi.

L’un des prévenus, Bara Dia, a en effet piqué une crise devant la barre, nécessitant l’intervention immédiate du médecin du tribunal avant d’être évacué. Aux dernières nouvelles, son état de santé est jugé stable, rassure toutefois la même source.

Le journal signale que le procès a de nouveau été reporté, cette fois au 12 février prochain. Le motif invoqué reste la grève des avocats au Maroc, qui paralyse la procédure. Il s’agit du troisième renvoi depuis leur arrestation.

La demande de liberté provisoire sous garantie, introduite par la défense dès la première audience, est restée sans réponse. Les supporters ont donc été reconduits en prison en attendant leur prochain face-à-face avec le juge. Pour rappel, ces ressortissants sénégalais sont poursuivis pour « vandalisme et violences sur les forces de l’ordre », des accusations qu’ils contestent catégoriquement.