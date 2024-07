Racisme : Un politique argentin exclu du gouvernement pour avoir demandé à Lionel Messi de s’excuser après l’affaire Enzo Fernandez

Partager Facebook

La controverse entourant la chanson raciste publiée par Enzo Fernandez sur les réseaux sociaux après la victoire de l’Argentine en Copa América persiste. Cette fois, Javier Milei, le président d’extrême droite argentin, ainsi que sa vice-présidente Victoria Villarruel, ont pris la parole pour défendre les joueurs.

En Argentine, les politiciens se sont emparés de l’affaire Enzo Fernandez. Alors que la presse argentine a sévèrement critiqué les joueurs, affirmant que leur comportement était raciste, le gouvernement a finalement décidé de sortir de son silence.

Et pour cause ? Le sous-secrétaire d’État aux Sports, Julio Garro, a exigé des excuses de Lionel Messi, qui n’était pourtant pas impliqué dans la vidéo controversée. « Le capitaine de l’équipe nationale doit s’excuser pour cette affaire, tout comme le président de l’AFA », a-t-il déclaré dans les colonnes du journal argentin Clarin. Cependant, ses propos ont eu des conséquences inattendues : il a été immédiatement limogé du gouvernement sur demande de Javier Milei, le président argentin. Selon ce dernier, « Dire que (Lionel) Messi doit s’excuser auprès de certains Européens colonisateurs pour une chanson qui dit la vérité, c’est aller totalement à l’encontre de l’idéologie de Javo », a lâché le sulfureux chef d’État de 53 ans, dont les positions à l’extrême droite sont bien connues, avant de faire part de sa décision sur sa page officielle. « La Présidence rapporte qu’aucun membre du gouvernement ne doit commenter, ne doit penser ou dire ce que doit faire l’équipe nationale argentine, championne du monde et double championne américaine, ou à tout autre citoyen. Pour cette raison, Julio Garro n’est plus le sous-secrétaire aux Sports de la nation.»

Victoria Villarreal, la vice-présidente argentine, emboîté le pas au chef de l’Etat argentin. «Nous n’avons jamais eu de colonies ni de citoyens de seconde zone. Nous n’avons jamais imposé notre mode de vie à personne. Mais nous n’allons pas non plus tolérer qu’ils nous fassent cela. L’Argentine a été créée avec la sueur et le courage des Indiens, des Européens, des Créoles et des noirs comme Remedios del Valle, le sergent Cabral et Bernardo de Monteagudo. Aucun pays colonialiste ne nous intimidera pour une chanson de football ou pour dire des vérités. Arrêtez de feindre l’indignation, hypocrites. Enzo, je suis avec toi», a-t-elle lancé sur son compte X. Ambiance, ambiance.