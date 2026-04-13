Radiation massive des Forces de Police Sénégalaise : Le cri de détresse de Madani Ardo Sadio Sy Fils de policiers radiés

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En ce 39e anniversaire de la Radiation massive des Forces de Police Sénégalaise survenue les 13 et 14 avril 1987 sous le magistère de Diouf un des fils de policiers radiés est sorti de son mutisme. Il s’agit de Madany Ardo Sadio Sy Fils de Policiers Radiés et SG du Syndicat National des Travailleurs du Nettoiement SNTN/CSA. Dans un texte rendu public ce dernier est loin d’oublier cet état de fait. Un épisode « douloureux » dit-il. « Nous nous inclinons avec gravité et dignité devant la Mémoire de 1243 Policiers injustement radiés. Cette radiation demeure une grosse plaie ouverte dans la conscience collective, un symbole d’injustice, d’humiliation et de rupture brutale avec les principes fondamentaux de justice et d’équité. Parmi ces « vaillants hommes engagés au service de la Nation figuraient : 24 Commissaires de Police,4 Officiers de Paix Supérieurs, 6 Officiers de Paix,30 Officiers de Police, 84 Inspecteurs de Police,1056 Gradés et Gardiens de la Paix ainsi que 39 malades mentaux en leurs temps, sans oublier 274 Policiers initialement omis des listes puis renvoyés avant 1993. »

Selon Madany Ardo Sadio, au-delà des chiffres ce sont des vies brisées, des carrières anéanties des familles disloquées à jamais. Ce sont des centaines de décès, des disparus et des générations marquées par la souffrance, le silence et l’injustice. « En tant que Fils de policiers radiés, je porte en moi cette mémoire vivante. Je peux pardonner… mais je ne pourrai Jamais oublier cette Grande Tragédie et Humiliation Mondiale. Aujourd’hui nous appelons à un devoir de mémoire sincère, à la reconnaissance par nos autorités des torts causés et une réhabilitation morale, sociale et historique de ces Hommes de Valeurs qui ont servi avec Honneur la République » a ajouté ce dernier. Il a invité Diomaye a valorisé la pension alimentaire « dérisoire ». Il réclame « justice et réparation ».