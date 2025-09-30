Radisson Diamniadio : Les Lions au cœur d’un bras de fer sur fond de soupçons…

À moins de deux semaines de la prochaine fenêtre FIFA des qualifications pour le Mondial 2026, les interrogations planent autour du lieu de regroupement des Lions du Sénégal. Alors qu’ils étaient jusque-là fidèles au Radisson Blu Hotel de Diamniadio, leur traditionnel camp de base, une crise interne secoue actuellement l’établissement, menaçant le bon déroulement du prochain rassemblement prévu du 10 au 14 octobre, contre le Soudan et la RD Congo.

Le climat est tendu autour du Radisson. En septembre dernier, la direction de l’hôtel a procédé à une vague de licenciements massifs, officiellement pour des raisons économiques. Une décision qui a déclenché un mouvement de contestation inédit : les employés remerciés ont paralysé le fonctionnement de l’établissement, en plein regroupement des Lions pour les matchs des 5 et 9 septembre.

Les conséquences ont été immédiates : selon le journal Les Échos, le petit-déjeuner des joueurs aurait été retardé, affectant la routine de l’équipe et provoquant des tensions en coulisses. « Ce type d’incident est incompatible avec les exigences de préparation d’une sélection nationale », confie une source proche du staff technique.

Pour l’heure, aucune décision officielle n’a été prise par la Fédération sénégalaise de football (FSF) ni par le ministère des Sports concernant un éventuel déménagement de la Tanière. Toutefois, une concertation est prévue dans les prochains jours pour statuer sur le lieu de regroupement. Des sources avancent que des options alternatives sont déjà étudiées, au cas où la situation resterait inchangée.

La polémique enfle surtout en raison d’un élément nouveau : selon des révélations de travailleurs licenciés et relayées par Les Échos, une partie du personnel et du matériel du Radisson aurait été transférée vers un hôtel concurrent situé non loin, propriété d’un groupe turc.

Un changement qui n’est pas anodin. Le Directeur général de la SOGIP, Dame Mbodji, évoque ouvertement un conflit d’intérêts latent. Selon lui, ce nouvel établissement – construit sur un terrain attribué aux Turcs par l’ancien Président Macky Sall – viserait clairement à déstabiliser le Radisson pour capter sa clientèle de prestige, à commencer par l’équipe nationale.

« Ils veulent asphyxier le Radisson pour rapatrier les clients, notamment les Lions. Ce n’est pas innocent », déclare Mbodji.

Toujours selon Les Échos, les représentants de l’hôtel turc auraient déjà tenté une manœuvre de dernière minute en septembre dernier, en proposant au staff sénégalais de délocaliser la Tanière pendant le mouvement de grève. Une offre poliment déclinée par le sélectionneur Pape Thiaw et son équipe, qui ont préféré maintenir le regroupement au Radisson, malgré les perturbations.

Mais pour les prochaines échéances, rien n’est encore garanti. Si la crise persiste, les Lions pourraient bien être contraints de changer de camp, une première depuis l’inauguration du complexe hôtelier de Diamniadio.

Derrière ce bras de fer hôtelier se dessine une guerre d’influence sur fond de transition post-Macky Sall. La construction d’infrastructures majeures dans la zone de Diamniadio – Stade Abdoulaye-Wade, Dakar Arena, Centre des Expositions – a été largement pilotée par des partenaires turcs. Aujourd’hui, certains observateurs redoutent une prise de contrôle silencieuse de la zone, y compris sur le plan commercial.

Dans ce contexte, l’avenir de la Tanière au Radisson devient plus qu’une simple question logistique : c’est l’indépendance du football sénégalais face à des intérêts privés et étrangers qui se joue, à quelques mois d’une CAN 2025 cruciale pour les ambitions des Lions.