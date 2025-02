RAMADAN AU SÉNÉGAL: Entre préparatifs et incertitudes financières

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À l’approche du mois sacré de Ramadan, les marchés de Dakar s’animent d’une effervescence palpable. Les étals se remplissent de dattes, de fruits, de légumes et d’ustensiles de cuisine, tandis que les familles s’affairent à faire leurs courses. Cependant, cette période, habituellement synonyme de partage et de convivialité, est assombrie par des préoccupations financières croissantes. Le Sénégal, comme de nombreux pays, fait face à des défis économiques qui pèsent sur le moral de ses habitants.

Les marchés de Dakar, véritables épicentres de la vie quotidienne, se préparent à l’afflux des clients. Les vendeurs, impatients, exposent leurs produits avec soin, espérant attirer les acheteurs. Les fruits frais, les légumes de saison, et les viandes sont particulièrement prisés. Les familles sénégalaises, conscientes que le Ramadan est un moment de rassemblement, s’efforcent de remplir leurs paniers, malgré la hausse des prix.

Pour beaucoup, le Ramadan est une période de spiritualité accrue et de renforcement des liens familiaux. « Je me prépare avec joie, mais j’ai peur des dépenses », confie Diatou Diop, une mère de famille. « Nous voulons offrir le meilleur à nos enfants, mais les prix augmentent chaque jour “. Ibrahima Sène , un jeune père de deux enfants, partage son appréhension : « Chaque année, j’essaie de faire mieux que l’année précédente. Mais avec la situation économique actuelle, je ne sais pas comment je vais y parvenir “.

Ces témoignages illustrent une réalité partagée par de nombreux Sénégalais : l’envie de célébrer le Ramadan tout en naviguant dans un contexte économique difficile. Le Sénégal, comme beaucoup d’autres pays, est confronté à des défis financiers. La hausse des prix des denrées alimentaires, alimentée par des facteurs globaux et locaux, a des répercussions directes sur le pouvoir d’achat des ménages. Les familles doivent jongler entre leurs besoins quotidiens et les dépenses additionnelles liées au ramadan.

Alors que le Ramadan approche, les Sénégalais se préparent à vivre ce mois sacré avec un mélange d’enthousiasme et d’appréhension. Les défis économiques sont présents, mais l’esprit de solidarité et de partage persiste. Les témoignages des citoyens révèlent une communauté résiliente, prête à affronter les difficultés ensemble.

Dans ce contexte, le Ramadan devient non seulement une période de jeûne et de prière, mais aussi un moment de réflexion sur la solidarité et l’entraide. Le Sénégal, avec ses traditions et sa culture, montre que même dans les moments difficiles, l’esprit de communauté peut illuminer le chemin.

Fatou Ba