Rapatriement des avoirs de l’Etat: Mamadi Doumbouya met la pression à ses ministres

L’intransigeant président de la transition guinéenne a encore frappé. Le 12 janvier, lors d’un conseil des ministres, le colonel Mamadi Doumbouya avait ordonné que des décisions soient prises par rapport au rapatriement des avoirs de l’Etat à la banque centrale et à la banque d’investissement de Guinée (BNIG).

Le président de la Transition reste inflexible par rapport au rapatriement des avoirs de l’Etat à la Banque centrale. Lors du conseil des ministres de ce jeudi 2 février 2023, le Colonel Mamadi Doumbouya a décidé de mettre en demeure plusieurs de ses ministres, pour l’exécution de cette instruction qui date de décembre 2022.

Selon le porte-parole du Gouvernement, le chef de l’Etat a mis en demeure les Ministres concernés de lui apporter des éclaircissements non seulement sur le montant des avoirs rapatriés à date à la Banque Centrale et à la Banque Nationale d’Investissement de Guinée (BNIG) au compte des EPA et sociétés publiques, mais aussi sur le nombre d’entités qui ne sont pas encore exécutées, moyennant justifications. La date butoir qu’il avait fixé était le 15 janvier. Près d’un mois après, il veut voir clair sur ce qui a été fait.