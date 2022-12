Rappel à Dieu de Serigne Mansour Sy : 10 ans! Le Sénégal se rappelle de « BOROM DARADJI »

Serigne Mansour Sy, Khalife général des Tdianes s’en est allé dans la nuit du 8 au 9 décembre 2012.Petit-fils de El Hadj Malick Sy, un des pionniers du Tidjanisme au Sénégal, Borom Daradji est le fils de Seydi Ababacar Sy, qui est le deuxième fils de son grand-père, et de Sokhna Aïssatou Seck. Par sa mère, il est issu des grandes familles Lébous de la Presqu’île du Cap-Vert, actuelle région de Dakar. Mansour Sy est né le 15 août 1925.



Serigne Mansour Sy accéda au titre de Khalife de la Tidjnanya du Sénégal le 14 septembre 1997, après le décès de Abdou Aziz Sy, son oncle, qui fut le Khalife précédent. Il siégeait à Tivaouane, la capitale religieuse des Tidjanes du Sénégal. Des suites d’une maladie, il est décédé dans la nuit du 8 au 9 Décembre 2012 en France.

Le saint homme aura véritablement marqué la communauté musulmane à travers plusieurs générations et la confrérie Tidjane en particulier.Après le rappel à Dieu du vénéré Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh son oncle,Borom Daradji a pris les rennes du Khalifat à Tivaoune le 4 septembre 1997.Serigne Mansour Sy « Borom Daradji », Khalife général des Tidjanes du 14 septembre 1997 au 8 décembre 2012 est un des chefs religieux les plus érudits du Sénégal. Il a consacré sa vie à l’enseignement du Coran d’où son pseudonyme de Borom Daradji. Connu pour sa finesse d’esprit, son sens de l’humour et sa grande générosité, il a assuré avec sagesse le lourd fardeau de khalife général dans un contexte de crise des valeurs et de radicalisation des fondamentalismes religieux dans le monde.

Serigne Mouhamadou Mansour Sy borom daradji a été porté à la tête de la khadra, de la famille et de la confrérie par la grâce de Dieu. Toute son expérience, ses missions et son savoir, il les a acquis ici. Il était un grand éducateur, c’est lui qui a formé ses fils.En effet,toute la Oumah Islamique se rappelle de cet érudit hors norme qui aura marqué son temps et enseigné la suna du prophète Mohameth (Psl).