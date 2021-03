Real : prolongation, Håland… Benzema ne compte pas céder sa place !

Présent ce lundi en conférence de presse, l’attaquant Karim Benzema a envoyé un message concernant une éventuelle prolongation au Real Madrid, où son contrat expire en juin 2022, malgré le poids des années puis les rumeurs Erling Håland et Kylian Mbappé.

Auteur d’un doublé contre Elche (2-1) samedi en Liga, l’attaquant Karim Benzema (33 ans) a, comme si souvent, sorti le Real Madrid d’un mauvais pas et maintenu l’espoir dans la course au titre. Malgré le poids des années, le Français reste toujours aussi performant. Mais son contrat expire en juin 2022 et la question de son avenir commence fatalement à se poser. Présent ce lundi en conférence de presse, l’ancien Lyonnais s’est exprimé à ce sujet en envoyant un message clair à son président Florentino Pérez !

Au vu de ses performances, on imagine mal une autre issue même si KB9 devra se plier à la «règle» en vigueur au Real concernant l’extension de contrat des trentenaires : pas de prolongation de longue durée, mais seulement année par année. Au vu du contexte financier, avec les répercussions de la crise du Covid-19, et de son âge qui avance, le buteur devra aussi consentir à une baisse de salaire. Rien d’insurmontable… Alors que les rumeurs au sujet de ses deux potentiels successeurs, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) et Erling Håland (Borussia Dortmund), vont bon train, le Merengue s’est d’ailleurs montré clair au moment de répondre à une question sur le phénomène norvégien, en rappelant qu’il existe un palier important à franchir en passant du BvB à la Maison Blanche.

«Comment parler d’un joueur qui n’est pas là ? (…) Je suis là depuis très longtemps, on parle souvent d’attaquants ici, de joueurs qui peuvent marquer beaucoup. Ce que je peux dire c’est que c’est un jeune joueur qui met beaucoup de buts dans son équipe. Il doit travailler plus dans son équipe, si un jour il doit venir à Madrid et que le club le veut, il nous rejoindra», a estimé Benzema. Très clairement, le natif de Lyon fait comprendre qu’il ne compte pas céder sa place sans se battre. Et même si le buteur se rapproche inéluctablement de la fin, il ne sera pas si facile de le pousser sur le banc. Les Gonzalo Higuain, Emmanuel Adebayor, Javier Hernandez, Alvaro Morata et autres Luka Jovic peuvent en témoigner… Reste à savoir si Håland, qui semble venir d’une autre galaxie et qui est également courtisé par Manchester City et le FC Barcelone, relèvera le défi !