Rebondissement : Lat Diop reste en prison

Le parquet général a posé son véto sur la décision de la Chambre d’accusation financière accordant à Lat Diop la liberté provisoire, assortie d’une assignation à résidence avec port du bracelet électronique.

Ayant formé un pourvoi en cassation contre le dernier arrêt de la juridiction d’instruction du second degré, le Parquet général financier a, à nouveau, transféré le combat sur le terrain de la Cour suprême. Il nous revient que les parties sont à la phase d’écritures. Le Parquet général vient de notifier à Lat Diop sa requête dans laquelle il expose ses arguments pour s’opposer à sa sortie de prison. La balle est maintenant dans le camp de l’ancien Dg de la Lonase.

Les avocats de ce dernier doivent répondre aux arguments développés par le Parquet général. Ce processus va aboutir bientôt devant la Chambre pénale de la Cour suprême qui, encore une fois, va statuer sur le pourvoi contre l’arrêt de la Chambre d’accusation financière. Reste à savoir si la Chambre pénale va camper sur sa position en suivant le Parquet général et donc maintenir l’ancien patron de la Lonase en prison ou non.