Recette triangle feuilleté

Ingrédients :

Pâte feuilleté

Jambon

Fromage râpé

Fromage de chèvre

Crème d’isigny

OEuf

Graines de sésames

Épices:

Poivre

Secret d’arôme

Préparation :

Commencez par couper votre pâte feuilleté en 4 Étaler de la crème d’isigny sur la pâte feuilleté.

Ensuite couper vos tranches de jambon en deux et déposer les morceaux sur la pâte feuilleté. Il vous faut 2 tranches de jambon pour une pâte feuilleté Ajoutez des morceaux de fromage de chèvre, du fromage râpé. Assaisonner le tout avec du poivre et du secret d’arôme.

Puis fermer toutes vos pâte feuilleté en forme de triangle. Piquer le dessous de vos triangles feuilletés à l’aide d’une fourchette. A l’aide d’un pinceau badigeonner du jaune d’œuf sur vos feuilletés, ajoutez quelques graines de sésames.

Mettez le tout au four pendant 20min à 200. et c’est prêt ! Comme d’habitude c’est simple et efficace Bon appétit