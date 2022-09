Recette brunch: Sandwich œuf fromage Tik Tok

Tradition venue des États-Unis, le brunch connaît depuis quelques années un grand succès.

Contraction des mots breakfast et lunch, le brunch permet de combiner les aliments sucrés et salés du petit-déjeuner et du déjeuner. Un repas qui séduit toutes les papilles, donc ! Convivial, ce repas sucré salé plaît autant aux petits qu’aux grands.

Sandwich œuf fromage Tik Tok

Pour 2 personnes

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 5 minutes

Coût : pour toutes les bourses

Ingrédients :

– 2 œufs

– Sel, poivre

– 10 g de beurre

– 2 tranches de pain de mie

– 2 tranches d’emmenthal

Préparation :

1. Dans un petit saladier, fouetter ensemble 2 œufs, une pincée de sel et de poivre.

2. Faire fondre le beurre dans une poêle. 3. Lorsque le beurre est mousseux, verser les œufs sur toute la surface de la poêle. 4. Tremper 1 tranche de pain de mie dans les œufs afin qu’elle s’imprègne légèrement puis retourner le pain et le déposer dans la poêle. Répéter l’opération avec une deuxième tranche de pain de mie afin que les deux morceaux soient côte à côte dans les œufs. 5. Glisser la spatule sous les œufs et le pain et retournez le tout comme une crêpe. Laissez cuire les œufs quelques secondes. 6. À l’aide de la spatule, replier les bords des œufs à gauche et à sur droite sur le pain. Déposer le fromage sur le pain puis plier le tout en deux pour que les morceaux de pain se retrouver sur l’autre. Laisser le sandwich cuire quelques secondes, en retournant une fois et en appuyant dessus avec la spatule pour le laisser dorer légèrement. Dégustez !

