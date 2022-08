Reconstruction de l’Hôpital « LE DANTEC »; Un projet autour de l’obscurité

Le projet de reconstruction de l’hôpital public Aristide Le Dantec n’a pas encore révélé tous ses secrets. Au moment où l’opinion publique manifeste son opposition contre une quelconque vente d’une partie de l’assiette foncière de cet établissement pour compléter le financement dudit projet.

Au début du mois de septembre 2020, le directeur de l’entreprise Genitec International a été contacté par l’architecte Malick Mbow venu le rencontrer sur rendez-vous pour la première fois dans son bureau. À la suite de l’entretien, M. Mbow lui a présenté un projet concernant l’hôpital Le DANTEC avec les plans architecturaux accompagné de la lettre de validation du projet de reconstruction de cet établissement en date du 09 mai 2014.

A la fin de l’exposé, l’architecte a signifié à son interlocuteur que le directeur de l’hôpital cherche un partenaire technico-financier pour la réalisation dudit projet. Ainsi, après l’accord de principe du patron de Genitec, un rendez-vous est calé séance tenante avec le directeur de l’hôpital pour le lendemain à 10 heures du matin.

Selon les information, le directeur de l’hôpital, Babacar Thiandoum a confirmé les propos de l’architecte Malick Mbow et sollicité les services de Genitec comme promoteur pour la réalisation clé en mains du projet de reconstruction de l’hôpital Le Dantec. Ainsi, une première convention-cadre de partenariat a été signée entre GENITEC et la direction de l’hôpital afin de permettre à GENITEC INTERNATIONAL de faire toutes les études devant lui permettre de présenter une offre technique et financière à la direction de l’hôpital. Suite à la proposition de Genitec, un contrat commercial a été signé entre cette société et la direction de l’hôpital à la date du 22 septembre 2020 en BOT (Built-Opérate-Transfert) pour la reconstruction de l’hôpital. Plus loin on informe qu’un courrier a été écrit par le directeur de Genitec International et adressé au ministre de la Santé en date du 11 février 2021 pour l’informer de sa disposition à démarrer les travaux de reconstruction de l’hôpital Le Dantec. Abdoulaye Diouf Sarr l’aurait mis en rapport avec son directeur de cabinet, en présence du partenaire financier de Monsieur Ousseynou Diagne.

Au cours de cette rencontre, le directeur de cabinet de l’ancien ministre Abdoulaye Diouf Sarr a conseillé au patron de GENITECH d’aller rencontrer Monsieur Ameth Diouf, le directeur des Infrastructures hospitalières. Ce dernier lui aurait dit qu’il a reçu tous les documents… avant de lui conseiller d’aller voir l’Autorité pour l’exécution dudit projet. Mais malgré ses rappels sans succès, le directeur de Genitec International a, selon nos sources, adressé une correspondance au chef de l’Etat pour l’informer et lui demander son appui pour le démarrage effectif des travaux. Une correspondance qui n’a pas eu une suite favorable. Le Président Macky Sall aurait-il été informé de cette proposition de GENITECH ? Beaucoup de personnes en doutent.

Abdoulaye DIOUF Sarr « impliqué »

Comment une telle situation a-t-elle pu arriver après la signature par le directeur de l’hôpital Le Dantec d’un contrat commercial en bonne et due forme avec la société de M. Ousseynou Diagne ? Certains prétendent que l’ancien ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, aurait décidé de confier la reconstruction de l’hôpital à un de ses partenaires… Toujours est-il que certaines informations diffusées à propos du projet de reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar semblent être de gros mensonges.

Lors de l’émission “Jakaarlo” de la TFM du vendredi 12 août 2022, le directeur de l’hôpital Le Dantec disait avoir regretté de signer avec GENITEC INTERNATIONAL un M.O.U (Mémorandum of Understanding) pour la recherche de financement. Une déclaration qui laisse pour le moins sceptique quand on sait que GENITEC INTERNATIONAL est une entreprise de construction et non une société d’intermédiation financière. A ce niveau, nous emprunterons à l’adage cette belle maxime qui nous dit qu’un crime n’est jamais parfait.