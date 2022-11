Réduction des inégalités: Un programme en Informatique des Non-Voyants lancé

Ouverture ce matin à l’Institut National d’Education et de Formation des Jeunes aveugles de Thiès de la session de Formation des formateurs sur le programme « Cours ICB de base en informatique des non-voyants et mal voyants. Un nouveau programme de la STMicroelectronics Foundation Sénégal en collaboration avec l’Inefja qui a été lancé pour une première dans notre pays en vue réduire les inégalités dans l’utilisation des nouvelles technologies et de permettre à cette couche d’accéder facilement au marché du travail.

« En 2003, on a lancé notre programme clé, le Digital Unify avec le but de réduire la fracture numérique, c’est-à-dire l’écart entre ceux qui ont accès aux technologies informatiques modernes et ceux qui ne l’ont pas » dira la Directrice des Opérations de la STMicroelectronics Giovanna Bottani.

Ainsi donc « après 14 ans de travail sur le terrain, et après avoir formé plus de 150,000 (cent cinquante mille) bénéficières, nous sommes encore ici pour lancer un nouveau projet qui vise à supporter les non-voyants à s’approcher à l’informatique. Pourquoi ? Parce que surtout au présent on vit dans un monde qui est digital ou on doit avoir les bonnes compétences pour nous permettre d’avoir accès à la connaissance et aux services que le digital peut nous offrir.

Venu prendre part au lancement du Programme, le Président de l’ONG Concept M Amadou Dione partenaire de la ST a magnifié ce projet qui selon lui va permettre de corriger certaines inégalités sociales dans l’utilisation des TICS. Pour lui cette initiative de la ST-Concept aura ainsi pour mission de faire bénéficier aux plus vulnérables de ce programme et leur permettra à travers le numérique développer un réseau relationnel. « Ce programme entre dans le cadre de la vision du Chef de l’Etat de réorienter le système éducatif vers le numérique » fait Savoir le Directeur de l’Inefja M Sacoura Gueye. Selon lui ce programme vient à son heure puisque va permettre de faire la promotion de l’inclusion sociale.

Durant cinq jours, des formateurs voyants et participants non-voyants et mal voyants venu de quatre régions vont ainsi bénéficier de la formation avec Mr Cristian Bernareggi, professeur de l’Université de Milan. Après 50 heures de cours, ils vont ainsi à leur tour retransmettre ce savoir dans des centres pilotes installés à Ziguinchor, Saint Louis, Thiès et Dakar par la STMicroelectronics Foundation