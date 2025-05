Réforme du travail: Le Sénégal face à ses textes obsolètes

Pour faire face aux textes obsolètes qui demandent à être modernisés avec l’évolution du monde, l’Allemagne accompagne le Sénégal dans la réalisation de réformes législatives et administratives. C’est en ce sens que le projet « Ensemble vers la Réforme du travail » a été mis en œuvre. Selon la représentante de l’ambassadeur d’Allemagne au Sénégal, Nina Neubecker, l’objectif principal du projet, qui se terminera à la fin du mois, était de rendre le cadre juridique et institutionnel de l’administration du travail plus favorable à la création d’emplois décents. « Le projet a fait partie intégrale du partenariat étroit et orienté à des réformes qui lient nos deux pays depuis 2019 et qui a beaucoup intensifié notre partenariat. Mais la coopération date de beaucoup plus longtemps », dit-elle. Et de poursuivre : »Plusieurs stratégies ont été élaborées ensemble en faveur de la politique sectorielle, l’égalité des sexes, le dialogue social et la prévention et la lutte contre le travail des enfants. Des procédures au niveau de l’administration du travail ont été dématérialisées ». Elle donne l’exemple de l’application Tech-Leaguey qui prend en charge la gestion administrative des inspections et la délivrance des actes administratifs principaux. « Aussi, plusieurs formations ont été réalisées pour assurer une bonne qualité de service, prenant en compte les contextes les plus fragiles avec des modules de la formation initiale à l’ENA qui ont été actualisés et améliorés », renseigne-t-elle. Sur cette liste. Elle y ajoute la réhabilitation d’un grand nombre des inspections du travail et de la sécurité sociale dotées en moyens logistiques, bureautiques et aussi matériels roulants, le renforcement des tribunaux du travail avec des formations et des matériels. « Le logiciel de calcul des indemnités et primes, par exemple, facilite aujourd’hui le travail des juges de travail et la publication du recueil des conventions collectives », énumère-t-elle. Sur cette liste s’ajoute la mutuelle sociale nationale des artisans du Sénégal qui est fonctionnelle et constitue un pas important dans la concrétisation du projet gouvernemental de mise en place d’un régime simplifié des petits contribuables.

Pour le ministre du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions, Abass Fall, ce partenariat avec le GIZ vise à encourager les efforts du gouvernement sénégalais dans l’amélioration des conditions propices à l’investissement privé afin de générer plus d’emplois, de promouvoir la transition des entreprises vers le secteur formel, d’élever les obstacles au développement du secteur privé et des PME et d’améliorer la qualification de la main d’œuvre. « Cette coopération était articulée autour de quatre axes d’intervention à savoir le renforcement des capacités stratégiques de l’administration centrale du travail à piloter les réformes, l’amélioration de l’efficacité, de la transparence et de la performance du fonctionnement des inspections de travail au profit des usagers et la mise en place d’un personnel qualifié pour répondre aux besoins d’un monde du travail évolutif et moderne. Et enfin, le quatrième était relatif au renforcement des capacités des juges du travail », dit-il. Et de renchérir : »Ces quelques mois après, un cinquième axe, relatif à l’extension de la protection sociale, est venu enrichir ce partenariat riche et dynamique qui lie nos deux pays ». Il renseigne de la finalisation de la réforme du Code du travail, le chantier majeur du projet qui transforme positivement le cadre juridique du travail d’Ensemble.