Réhabilitation du boulevard Abdou Diouf: Les travaux à un taux d’exécution de 15%

Une équipe de techniciens du Programme de Modernisation des villes du Sénégal (Promovilles) était en visite de chantier le chantier du nouveau Boulevard Abdou Diouf de Louga. Le chantier pour l’aménagement paysager de Louga est à un taux d’exécution de 15% de ses travaux.

Les travaux de réhabilitation du Boulevard Abdou Diouf, réalisés dans le cadre du Programme de Modernisation des villes (Promovilles), ont été exécutés à 15 %, a-t-on appris des responsables. Ces travaux d’un coût de plus 2 milliards de Francs Cfa ont été lancés en février dernier. « Après avoir réhabilité le Boulevard Abdou Diouf avec l’installation de lampadaires, Promovilles est là, aujourd’hui pour réaliser les aménagements paysagers de part et d’autre de l’axe du Boulevard « , a expliqué le chef de projet, Mor Talla Mbengue, lors d’une visite de chantier. Les travaux sont prévus pour une durée de 10 mois.

Le Boulevard mesure de part et d’autre 1,9 km de longueur. Les espaces aménagés font presque chacun 30m3 de largeur. Il est prévu une pose de pavage sur une superficie de 30 000 m2. »Nous avons démarré les trottoirs sur les 4 côtés. Il est prévu le pavage sur une superficie de 30 000 m2.La préfabrication est en cours de même que les préfabrications des bordures. Mieux et compte tenu de l’espace, il est aussi prévu d’aménager 200 lampadaires solaires, dont 100 de chaque côté du Boulevard qui sont prévus ainsi que 168 bornes d’éclairage de jardin. Les choses avancent à un rythme satisfaisant « , a expliqué le chef de projet. « Nous avons presque fini les trottoirs. Il nous reste la pose des pavés des bordures, le reboisement et l’installation des lampadaires », a-t-il fait savoir.

Le projet à termes va servir d’aire de détente pour les populations. Des mobiliers urbains et des kiosques multiservices seront installés pour permettre aux habitants de bénéficier d’un cadre de vie amélioré, a-t-il promis. Mor Talla Mbengue a assuré que d’autres aménagements sont prévus par Promovilles dans la ville de Louga, sur l’axe du Palais El Hadji Djily Mbaye .Il a également annoncé l’aménagement d’un panneau-enseigne à l’entrée de ville. Au rythme des travaux d’aménagement paysager du Boulevard Abdou Diouf, Le chef du projet assure que les délais d’exécution seront respectés.

Sidy THIAM