Réinsertion des migrants:  5000 jeunes formés dans divers secteurs économiques

Les migrants de retour au Sénégal seront accompagnés pour leur réintégration dans le tissu économique à travers un projet. Ledit projet, piloté depuis le Maroc, est financé par « Perspectives dans les pays d’origine » du ministère fédéral allemand pour la coopération économique et le développement via le programme Migration et Développement, cible 5000 jeunes dans 5 régions.

Pour accompagner les migrants dès leur retour au pays, le Sénégal, en collaboration entre l’Allemagne met en œuvre un programme de renforcement de l’appui à l’intégration économique et sociale des sénégalais de retour pour l’année 2022. Selon la ministre chargée des Sénégalais de l’extérieur, ledit projet s’appuie sur le renforcement des capacités des bureaux d’accueil d’orientation et de suivi dans la réalisation de leurs missions, le recensement des Sénégalais de retour et l’appui au développement de nouvelles offres d’intégration économique. « Des offres comme le déploiement des kiosques multi-services, l’insertion professionnelle via les métiers du sport, l’entrepreneuriat inclusif, la pisciculture et la chaîne de valeur ont été réalisées », dit le ministre.

En ce sens, 260 jeunes ont été formés dans les kiosques multi-services, 154 insérés dans l’entrepreneuriat inclusif, 100 jeunes dans les métiers du sport et 200 formés en pisciculture et chaîne de valeur. « Ce projet s’articule autour de trois majeurs visant à l’autonomisation socio-économique et la réintégration des Sénégalais de retour à travers le renforcement de capacités, la production de données fiables et pertinentes sur les migrants ainsi que la promotion de nouvelles offres », dit Annette Seck Ndiaye.

De son avis, il est important que les jeunes sachent le dispositif dans lequel ils évoluent. « Il faut que ces bureaux aient une bonne coordination de ses agents. Les migrants doivent être orientés dès leur retour pour leur réintégration avec le contexte économique et social. Car ils sont vulnérables lorsqu’ils rentrent. Il s’agit pour eux d’être accompagnés pour pouvoir réintégrés dans le tissu économique avec un accompagnement psychosocial adéquat pour leur permettre de revenir et d’avoir une activité économique afin d’apporter une valeur ajoutée pour l’économie », soutient-elle. Elle fait savoir que la stabilisation et la formalisation du statut de sénégalais de retour au Sénégal restent une problématique.