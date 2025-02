Relever le « DRAPEAU »:  Les Agents de l’Administration Sénégalais en Lutte pour leurs Droits

Partager Facebook

Le Collectif Interministériel des Agents de l’Administration Sénégalais a tenu une conférence de presse marquante au cœur de Dakar. Cette rencontre a mis en lumière la situation critique de 44 agents du ministère des Mines et de 10 travailleurs du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, licenciés arbitrairement. Le secrétaire général du collectif, Omar Drame, a exposé les injustices subies et a annoncé des plans d’actions déterminés pour le rétablissement des droits de ces agents.

Les licenciements survenus récemment ont suscité une onde de choc parmi les agents de l’administration. Omar Drame a expliqué que ces mesures étaient non seulement injustes, mais qu’elles représentaient également une attaque contre les droits des travailleurs. Omar Drame a exprimé son mécontentement face à cette situation : “ C’est le record. On n’a jamais assisté à ce genre de licenciements depuis 1960 jusqu’à maintenant, le monde du travail est dans une difficulté qui ne dit pas son nom.

Depuis l’avènement de ce nouveau régime, nous assistons à des licenciements abusifs qui n’ont basé sur aucun texte réglementaire qui définisse les lois et règlements de ce pays. C’est vraiment inadmissible et inacceptable. Vous l’avez tous constaté que les centrales syndicales avaient convoqué un grand rassemblement pour prendre en charge cette problématique. Et jadis, depuis huit mois, on se bat pour que nos droits soient restitués. Parce que nous ne pouvons pas concevoir dans un pays de droits les travailleurs qui sont recrutés légalement, en obéissant donc aux textes et les règlements qui résident dans ce pays. On se lève un bon jour pour les licenciés. C’est inadmissible et inacceptable. Nous ne pouvons pas baisser les bras face à l’injustice. Nous avons décidé de nous battre et nous allons continuer de nous battre. Le combat est difficile, nous le constatons. Parce qu’imaginez donc des pères de famille qui ne demandent qu’à travailler.

Depuis presque huit mois, si on prend le cas des travailleurs du ministère des Mines, qui non seulement ont suivi deux injustices, la première injustice, on leur doit deux mois de salaire. Parce qu’avant de les licencier avec cette fameuse cessation d’activité qui n’existe même pas dans le jargon administratif, ils avaient travaillé deux mois. Deux mois de salaire en plus du fonds commun. Ils n’ont pas été payés. On se lève un bon jour pour les licenciés de façon abusive. Lors de la conférence, le coordinateur du collectif des 44 personnes licenciées Pape Touré a pris la parole pour partager leurs désolation : » Nous voudrions juste faire une mise au point sur la position partisane de M. Mamadou Lamine Diante, qui est le président du dialogue social. Nous l’avons entendu ces temps-ci prendre des positions qui vont à l’encontre des travailleurs licenciés par l’État. Ces travailleurs ont été licenciés arbitrairement. Nous le voyons à chaque fois. Il dit que certains travailleurs ont été licenciés parce que leur recrutement a été fait sur une base politique. Nous, nous préférons des recrutements politiques que des licenciements politiques. Je pense que le président du conseil du dialogue social doit être neutre, il doit être équidistant. Ce n’est pas à lui de dire que certaines personnes ont été recrutées sur une base politique, ce qui est tout à fait anormal et nous le dénonçons.

Et s’il veut que ce dialogue soit un dialogue réussi, il faut que ce président du conseil soit équidistant. Sinon, nous n’allons pas participer à ce dialogue et nous n’allons pas reconnaître les conclusions qui seront prises par ce dialogue. Alors que M. Lamine Diante n’a jamais reçu le collectif des 44 agents en cessation d’activité. Nous lui avons adressé une lettre, ça fait plus de 4 mois qu’il n’a pas répondu à notre dialogue. Il se réveille pour dire que nos recrutements ont été faits sur une base politique “ . Omar Drame a détaillé les mesures que le collectif envisage de prendre pour contester ces licenciements.

Parmi les actions proposées : grève de la faim : quitte a y laisser leur vie ; Recours Juridique : Envisager des actions en justice pour contester la légalité des licenciements. La conférence de presse du Collectif Interministériel des Agents de l’Administration Sénégalais a révélé des injustices préoccupantes et a mis en avant la résilience des travailleurs face à l’adversité. Le combat pour le rétablissement des droits des 44 agents licenciés et des 10 travailleurs du Commissariat à la Sécurité Alimentaire est loin d’être terminé.

Fatou Ba