Remous dans l’APR aux PA : Maïmouna Cissokho appelle à l’unité

Madame Khouma Maïmouna Cissokho vient de trancher au sujet des derniers soubresauts qui ont émaillé le parti présidentiel au niveau de la Commune des Parcelles Assainies de Dakar.Prenant prétexte de la confèrence de l’Union des Femmes de Benno Bokk Yakaar /And Ci Deug,axée sur le thème :”Unité et Éthique”, la Directrice Générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits ( ANPECTP) a, ainsi, appelé à tous les partisans de la mouvance présidentielle à une dynamique unitaire autour de l’essentiel:”Je m’honore de voir, aujourd’hui, ce beau parterre de hauts responsables qui ont fait de notre parti ce qu’il est au niveau de notre localité des Parcelles Assainies. Des personnes comme le ministre d’État Mbaye Ndiaye sont l’âme du parti, ici. Elles ont très tôt cru au leader du Président Macky.Je dois saluer également la présence du Maire et Président du Conseil d’Administration du Port Autonome de Dakar, M.Moussa Sy qui a bien voulu vient rejoindre pour participer à l’œuvre colossale de construction de notre cher pays le Sénégal. Je remercie aussi toutes ces braves hommes et femmes qui ont toujours contribué au triomphe de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Ce rassemblement est la preuve de l’unité scellée au sein de notre parti et, par ricochet, notre alliance”, a dit Madame Khouma qui, de préciser :” Moi, personnellement, je ne porte le combat de personne. Je plaide pour l’unité de tous les souteneurs du Président Macky. On ne gagne rien dans l’adversité. Je ne veux diriger personne. Mon seul combat, c’est de travailler au triomphe de la cause présidentielle. Je me veux une militante disciplinée et respectueuse des décisions de mon parti et de ma coalition”, s’est expliqué la responsable politique de l’APR aux P.A.

