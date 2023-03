Remous dans le parti Pastef: Des membres fondateurs du parti claquent la porte

En conférence de presse ce lundi 27 mars, des anciens membres du parti Pastef ont annoncé avoir définitivement tourné le dos à Ousmane Sonko en créant un nouveau parti dénommé Rassemblement des Patriotes du Sénégal (RPS). Selon leur coordonnateur, Cheikh Ahmed Tidiane Sall qui se dit déçu du comportement d’Ousmane Sonko, le Pastef n’est plus ce qu’il était auparavant et est dans « une forme de rébellion ».

La fissuration de Pastef murmurée ces derniers temps, est devenue une réalité. En effet, outre les nombreuses arrestations notées dans les rangs du parti dirigé par le maire de Ziguinchor, c’est maintenant le départ de certains de ses membres fondateurs qui fait débat. Ainsi dans leur déclaration de ce lundi, ces membres fondateurs ont exprimé leur regret de quitter le parti dont ils ont contribué à mettre en place car disent-ils ne sentent plus le projet pour lequel, ils se sont engagés. C’est ainsi qu’ils ont décidé de créer un nouveau parti qui marque définitivement leur départ de Pastef.

En revenant sur les raisons qui les ont poussées à arrêter leur compagnonnage avec Ousmane Sonko, Cheikh Ahmed Tidiane Sall estime que le Pastef ne fait plus de la politique « Le Pastef n’est plus dans le champ politique. Il maintient dans une forme de rébellion, de lutte armée. Considérant nos efforts consentis pour implanter le parti dans la diaspora et au Sénégal, nous avons l’impérieuse nécessité de rappeler le sens de notre engagement. Nous sommes plusieurs membres fondateurs de Pastef, qui sommes déçus du comportement d’Ousmane Sonko », a-t-il déclaré.

Poursuivant son argumentaire, le coordonnateur du Rassemblement des Patriotes du Sénégal explique que depuis l’affaire Sweet beauté où Ousmane Sonko est accusé de « viols répétitifs et menaces de mort » par Adji Sarr, le leader de Pastef est selon lui, dans une logique de combat en voulant déplacer ses problèmes personnels dans le landerneau politique. Pour lui, « Nul ne peut se prévaloir de sa turpitude » et qu’ Ousmane Sonko devrait assumer ses responsabilités en arrêtant d’instrumentaliser la jeunesse. Pour ce qui est du procès de diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, Cheikh Ahmed Tidiane Sall estime que le leader de Pastef cherche à « se soustraire à la justice en utilisant son rôle d’homme politique ».

Il poursuit « Malgré notre présence dans l’opposition, il est de notre devoir de tirer la sonnette d’alarme face à la montée des périls qui pourrait conduire notre pays vers des lendemains incertains », a-t-il fait savoir tout en rappelant le sens de leur engagement. Après ses dossiers judiciaires en cours et les arrestations tous azimuts de ses partisans, Ousmane Sonko voit désormais des membres fondateurs de son parti le quitter. Ça semble être la traversée du désert pour le Pastef et son leader qui a d’ailleurs appelé avec la coalition Yewwi Askan Wi trois jours de manifestations sur tout le territoire national à compter du 29 mars, veille de son procès de diffamation l’opposant à Mame Mbaye Niang.

EL HADJI MODY DIOP (stagiaire)