Rencontre PNLP/CRS/DSISS : Vers une synergie entre les plateformes Digit et DHIS2 pour lutter contre le paludisme.

Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a organisé, ce lundi 8 septembre 2025, une rencontre de concertation avec Catholic Relief Services (CRS) et la Division du Système d’Information sanitaire et Social (DSISS) sous la présidence du coordonnateur du PNLP, le Pr Aliou Thiongane. Cette rencontre, tenue dans la salle de conférence du PNLP, visait à discuter de la complémentarité entre les plateformes Digit et DHIS2 pour renforcer la digitalisation dans le cadre de la lutte contre le paludisme.

Les discussions ont porté sur les fonctionnalités spécifiques de chaque plateforme, les opportunités d’intégration et de complémentarité, ainsi que les perspectives de collaboration future entre les trois parties. Les techniciens ont examiné les capacités de chaque système en matière de collecte, d’analyse et de visualisation des données de santé, et ont identifié les possibilités d’intégration des deux plateformes pour améliorer la qualité des données ainsi que les possibilités d’analyse pour une prise de décision rapide et pertinente.

Cette rencontre constitue un pas important vers l’amélioration du suivi des activités de lutte contre le paludisme au Sénégal grâce à la digitalisation.

Le PNLP, CRS et la DSISS ont exprimé leur volonté de travailler ensemble pour renforcer la lutte contre le paludisme au Sénégal. Cette collaboration constitue un pas important pour améliorer la santé des populations sénégalaises a indiqué le coordonnateur, le Pr Aliou Thiongane.