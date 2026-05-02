Renégociation des contrats : Les revelations du Président Diomaye

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Le Président Diomaye Faye s’est exprimé, ce samedi, lors de son entretien avec des médias, sur la question de la renégociation des contrats. Il a informé que plusieurs contrats ont été, à ce jour, renégociés.

Ce, notamment dans le secteur du BTP, précisément dans «les constructions scolaires et universitaires». Des renégociations qui ont produit la construction de salles de classe ou même d’établissements supplémentaires.

Il ajoute que ces renégociations ont aussi été élargies à des projets comme celui de l’autoroute Fatick-Mbour-Kaolack. «Nous avons discuté pour avoir un pourcentage conséquent», a annoncé le chef de l’Etat.

Et donc, pour le Président Bassirou Diomaye Faye, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour ces renégociations. Car, dit-il, «jusqu’ici, cela n’a rapporté au Sénégal que plus de parts, plus de ressources qui seront redéployées pour d’autres réalisations».

Mais, le chef de l’Etat a tenu à souligner que le Sénégal respecte ses engagements par rapport aux investisseurs.

«C’est pourquoi, en discutant avec eux, rien ne se fait sous la contrainte qui menace leurs investissements, car nous devons leur donner des garanties de sécurité pour leurs investissements», dit-il.