Renforcement du Commerce Régional en Afrique: Paul Kagamé plaide pour la construction d’infrastructures inclusives

Paul Kagamé a pris part ce jeudi 2 février au sommet de Dakar sur le financement des infrastructures qui se tenait au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD). Lors de sa prise de parole, le président du Rwanda a accentué son argumentaire sur la construction d’infrastructures inclusives pour dit-il booster le commerce régional en Afrique afin d’être plus résilients face aux éventuels chocs extérieurs.

La création d’infrastructures durables et inclusives est un élément clé pour renforcer le commerce régional en Afrique si on s’en tient aux propos de Paul Kagamé. Il l’a fait savoir lors de son allocution en marge du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique. En effet, le président rwandais estime que la création d’infrastructures permettrait à l’Afrique de prospérer et créerait des opportunités pour les peuples africains. C’est dans cette logique que le président du Rwanda et par ailleurs, président du comité d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement du NEPAD estime qu’il faut mobiliser des ressources pour la création d’infrastructures « Au cours des dernières années, il y a eu des progrès considérables sur le continent africain mais les failles dans le domaine des infrastructures restent consistantes. Et pour combler ce vide, mobiliser les ressources est très important », a-t-il déclaré.

Poursuivant son argumentaire, Paul Kagamé préconise l’implication du secteur privé dans la construction d’infrastructures capables de relancer le commerce régional « Il faut des financements mixtes au nom des partenariats avec le secteur privé pour faire de nos projets d’infrastructures des projets plus durables et inclusives. Construire des infrastructures en Afrique exige que nous travaillions ensemble avec les gouvernements et avec le secteur privé », a-t-il souligné. Ainsi, pour le président rwandais, la mise en place d’infrastructures inclusives et durables participera à rendre opérationnel le plein potentiel de la zone de libre échange du continent noir.

À cet effet, le président du comité d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement du NEPAD rappelle que la vision de l’agenda 2063 est de construire des infrastructures pour tout le monde. Ainsi, pour Paul Kagamé, le deuxième sommet de Dakar sur le financement des infrastructures est une occasion pour permettre à l’Afrique d’atteindre des objectifs communs « Ce deuxième sommet est un élan qui permettra de faire des progrès rapides et d’atteindre nos objectifs communs qui sans quoi, nous ne pourrons pas être satisfaits de nos efforts », a-t-il fait savoir.

Il faut rappeler que ce sommet organisé par l’Union Africaine en partenariat avec le gouvernement du Sénégal regroupe plusieurs chefs d’État et de gouvernement, des partenaires au développement et des représentants du secteur privé national et international. Le président Macky Sall qui est par ailleurs président en exercice de l’Union Africaine a présidé la cérémonie. Le sommet prendra fin ce vendredi.

EL HADJI MODY DIOP

(Stagiaire)