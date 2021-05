Report des élections en Palestine : l’ONU appelle à fixer une nouvelle date pour le scrutin

Après l’annonce du report des élections législatives palestiniennes, un haut responsable de l’ONU dans la région a exhorté, vendredi, les autorités palestiniennes à fixer une nouvelle date pour le scrutin.



Le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le report des élections législatives initialement prévues le 22 mai.

Selon les informations rapportées par la presse, M. Abbas a justifié ce report des élections par le fait que le vote à Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, n’était pas garanti. Israël régit les conditions de vote dans la ville et les Palestiniens insisteraient pour que les 150.000 électeurs éligibles soient autorisés à voter -un chiffre bien plus important que celui mentionné dans le cadre d’un accord précédent avec les autorités israéliennes.

« Face à cette situation difficile, nous avons décidé de reporter la date de la tenue des élections législatives jusqu’à ce que la participation de Jérusalem et de son peuple soit garantie », a déclaré M. Abbas à la télévision palestinienne.

Le Coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, « a pris note » de ce report des élections. « Je comprend complètement la déception des nombreux Palestiniens qui ont si clairement exprimé leur désir d’exercer leurs droits démocratiques après près de 16 ans sans élection », a-t-il dit dans un communiqué publié vendredi.

Mercredi, le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien avait exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à « intervenir immédiatement pour faire en sorte qu’Israël cesse d’interférer dans la préparation et la tenue des élections palestiniennes démocratiques dans tout le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et cesse ses politiques et pratiques illégales contre le peuple palestinien ».

Dans une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité, et lors d’une réunion du Comité avec lui mercredi, le Président du Comité avait souligné que « le peuple palestinien est désireux de prendre en charge son propre destin et de participer aux élections dans tout le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, comme en témoignent les préparatifs avancés de la Commission électorale palestinienne et le nombre élevé d’électeurs inscrits, y compris les femmes et les jeunes ».

Les dernières élections organisées dans l’ensemble du territoire palestinien occupé remonte à 2006. Ce dernier scrutin avait alimenté une scission entre les factions, le groupe Hamas prenant le contrôle de la bande de Gaza, tandis que le parti Fatah de M. Abbas avait remporté la majorité en Cisjordanie.