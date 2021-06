Réseaux sociaux: L’Etat décidé à mettre fin aux abus

Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, a assuré hier de la volonté du gouvernement de faire son possible pour mettre fin aux abus constatés dans l’usage des réseaux sociaux. C’était à l’occasion de l’ouverture d’un atelier de lancement du cadre de concertation sur l’harmonisation et l’actualisation du cadre juridique du secteur des TIC.

Le gouvernement du Sénégal est résolument engagé à mettre en œuvre tous les moyens pour lutter contre tous les abus sur les réseaux sociaux. Du moins ce qu’a annoncé hier Yankhoba Diattara, ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications lors d’un atelier de 3 jours sur les TIC. S’exprimant à cette occasion, ce dernier de déclarer : « L’abus que certains font de l’utilisation des réseaux sociaux tend à s’exacerber et si l’on n’y prend pas garde, ce phénomène peut déstabiliser notre harmonie sociale fondée sur la paix et la fraternité »

Selon Yankhoba Diattara, le numérique ne doit pas être utilisé comme un moyen d’attenter aux valeurs morales et sociales, il doit être plutôt “un outil privilégié pour bâtir une personnalité économique et sociale, à travers un usage responsable ». A l’en croire, malgré toutes les lois votées et les mesures prises, certains persistent à vouloir faire des réseaux sociaux une arme de destruction de la dignité humaine. Pour Yankhoba Diattara, l’harmonisation et l’actualisation du cadre juridique des technologies de l’information et de la communication (TIC) sont devenues une nécessité absolue pour le développement de l’écosystème du numérique sénégalais.

Par ailleurs, la Stratégie Sénégal numérique 2025 (SN2025) ne saurait induire les mutations profondes à valeur ajoutée pour le secteur des TIC sans une revue exhaustive des décrets et lois en vigueur qui le régissent. « La mise sur pied d’un cadre de concertation sur l’harmonisation et l’actualisation du cadre juridique du secteur des TIC trouve tout son sens dans la mesure où elle reflète l’ambition réelle du gouvernement, déclinée dans la SN2025 actualisée » a indiqué ce dernier. Puis de rappeler que le Sénégal a adopté, depuis 2008, un ensemble de lois portant sur le cyberespace, dont la loi relative aux transactions électroniques et la loi d’orientation sur la société de l’information (LOSI).

Ainsi, Mr Diattara est revenu sur la loi portant sur cybercriminalité, celle sur la protection des données personnelles et sur la cryptologie. Selon lui, en ce qui concerne les mutations et évolutions technologiques beaucoup de problématiques identifiées telles que la cybersécurité, les paiements en ligne et l’intelligence artificielle ne sont pas prises en compte dans ces différents textes.

D’après Yankhoba Diattara cet atelier intervient un moment crucial de l’évolution de la société sénégalaise, surtout que le président de la République Macky Sall n’a eu de cesse depuis quelques mois, d’attirer l’attention des Sénégalais sur les usages peu recommandables des réseaux sociaux.