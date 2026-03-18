Retrait de la CAN, le Sénégal saisit le TAS

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Sénégal contre-attaque. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, mercredi 18 mars, son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) après la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) de lui retirer son titre de la CAN 2025 au profit du Maroc. Cette décision, notifiée la veille par le jury d’appel de la CAF, a immédiatement suscité une vive réaction de l’instance sénégalaise.

Le Sénégal dénonce « une décision inique »

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la Fédération sénégalaise a qualifié cette décision d' »inique ». « La Fédération sénégalaise de football dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain », écrit-elle. L’instance indique également avoir « pris connaissance ce jour de la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d’Appel de la CAF », tout en réaffirmant « son engagement indéfectible envers les valeurs d’intégrité et de justice sportive ».

Dans la foulée, la FSF a annoncé son intention de porter l’affaire devant la juridiction sportive internationale. « Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la Fédération engagera, dans les plus brefs délais, une procédure d’appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne », précise le communiqué. Cette procédure pourrait prolonger ce feuilleton pendant plusieurs mois. Le TAS a confirmé à franceinfo: sport, dans la matinée du mercredi 18 mars, qu’elle n’avait pas reçu, à cet instant, de demande d’appel de la part de la fédération sénégalaise.