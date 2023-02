Réunion d’échanges et de Stabilisation du mécanisme d’Opération du Fonds Multi acteurs: Le projet VLF-Sénégal présente ses quatre fonds

Dans le cadre de son accompagnement aux organisations de la société civile de femmes, le projet VLF-Sénégal a organisé ce lundi une rencontre de réflexion et stabilisation de l’opérationnalisation de ce fonds. Quatre fonds sont prévus selon la cheffe de projet VLF-Sénégal : le fonds pluriannuel ; le fonds rapide et réactif (FRR) ; le fonds réseaux prenant également en compte celui de renforcement de capacités et le fonds multi-acteurs.

Le Projet ‘’Voix et Leadership des Femmes au Sénégal (VLF-Sénégal)’’, grâce à un appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires mondiales Canada (AMC), vise l’exercice accru des droits humains des femmes et des filles et le progrès en matière d’égalité entre les sexes au Sénégal à travers trois (3) portes d’entrées dont le renforcement des capacités d’organisations de la société civile de femmes (OSC/F) et de réseaux d’OSC/F. Ainsi, le projet qui collabore directement avec 20 OSC/F et 5 réseaux d’OSC/F, a procédé au processus de sélection de ses partenaires qui s’est déroulé en six (6) étapes distinctes : le développement des outils nécessaires à la sélection ; le lancement de l’appel à candidature ; la mise en place du comité de sélection ; la présélection des OSC/F et réseaux, la conduite des auto diagnostics participatifs accompagnés, ainsi que la sélection finale des organisations.

Selon Mme Yandé Faye qui a parlé au nom de la cheffe de projet, ‘’le projet VLF a 4 Fonds que sont : en premier il y’a le fonds pluriannuel qui est destiné aux organisations partenaires et qui finance chaque année les plans de ces organisations. Il y a également un 2ème fonds qui est destiné aux fonds réactifs, fonds rapides et réactifs, et qui financent également, en plus des organisations partenaires, des organisations non partenaires. Il y’a un 3ème fonds qui est destiné au réseau et un 4ème fonds qui est le fonds multi acteurs qui est l’objet de notre rencontre d’aujourd’hui qui a pour objectif de pérenniser un peu les résultats du projet VLF’’.

‘’En fait, a-t-elle insisté, c’est l’objet même de cet atelier de réflexion sur l’opérationnalisation et de se former également de sa gouvernance. Donc nous devons discuter pour savoir comment ce fonds va être consulté, c’est-à-dire qui va contribuer mais également qui va profiter de ce fonds et quelles sont les activités qui pourront être éligibles, mais également mettre en place un mécanisme de gouvernance de ce fonds. De sorte à quand même pérenniser les résultats de de ce projet’’. C’est dans ce sillage que la représentante de Kaolack a indiqué que les financements n’ont pas encore démarré, on a seulement les fonds purée actuels et pluriannuels et les fonds rapides et réactifs.

Et d’ajouter que les différents fonds que le projet a commencé à mettre en place a quand même renforcé le développement institutionnel des différentes organisations et ça a également permis de développer les offres de services. ‘’Parce qu’auparavant, les organisations de la société civile de femmes avaient beaucoup de difficultés à mobiliser des ressources pour mener des activités, mais également pour fonctionner correctement.

Donc, avec le projet VLF, on a vu que la résilience financière a s’est nettement améliorée et les offres de services sont diversifiées et ont augmenté en volume’’ a-t-elle expliqué. ’ Effectivement, nous pensons et nous croyons fermement que ce fonds va contribuer à pérenniser les résultats du projet VLF parce que ça permettra quand même à tous les bailleurs de fonds qui interviennent dans ce domaine de la protection des et de la promotion des droits des femmes et des filles, mais également des autres thématiques comme l’autonomisation des femmes, l’éducation de pouvoir mettre leur contribution dans ce fonds et ce qui va donner beaucoup plus de consistance aux activités, mais également renforcer et institutionnellement les organisations aussi bien partenaires que d’autres organisations de la société civile de femmes’’ a conclu Mme Yandé Faye.