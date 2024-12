Revocation de Barthelemy DIAS: C’est ‘’gênant’’ et ‘’inacceptable’’, selon Khalifa Sall 

Partager Facebook

Khalifa Sall a apporté son soutien à son poulain, Barthélemy Dias, sur les ondes de la Rfm. Il qualifie sa révocation « d’illégale » et dénonce une machination politique visant « à ôter à un élu son mandat issu du suffrage universel ». ‘’Pourquoi le ministre de la justice a-t-il attendu qu’il soit réélu, qu’il ait une deuxième légitimité, pour agir?’’, s’est-il d’emblée interrogé avant de souligner le caractère ‘’gênant’’ de cette démarche qu’il a qualifié « d’inacceptable ». ‘’D’abord, ce n’est pas élégant et c’est inacceptable. On a usé de stratagèmes pour chercher à le priver de sa légitimité et de son mandat’’, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le leader de Taxaawu Sénégal a estimé qu’il avait espéré être la ‘’dernière victime d’une machination politique visant à démettre un élu de son mandat issu du suffrage universel de la confiance des Dakarois et des Dakaroises’’. Il a déploré que le même scénario se répète aujourd’hui avec Barthélémy Dias.

Pour ce qui est de la double destitution de Barthélémy Dias, à la fois de l’Assemblée nationale et de la mairie de Dakar, Khalifa Sall a dénoncé « des stratagèmes légaux » utilisés pour priver l’actuel maire de sa légitimité et de son mandat. ‘’Ce stratagème, bien que basé sur la loi, ne saurait prospérer’’, a soutenu le leader de « Taxaawu Sénégal » . Concernant le post de député de son poulain à l’Assemblée nationale, Khalifa Sall s’est interrogé sur la décision du ministre. ‘’Ce qui m’étonne, c’est que le ministre de la Justice n’a pas utilisé ses prérogatives pour déchoir Barthélémy de son mandat de député entre avril et novembre, alors qu’il en avait l’opportunité. Pourquoi avoir attendu sa réélection pour engager cette procédure ? Cette démarche est incompréhensible, condamnable, et nous nous battrons fermement contre elle’’, a-t-il déclaré.

Khalifa Sall a, également, mentionné les nombreuses convocations de personnalités publiques constatées ces derniers temps. « Je suis assez stupéfait par la manière de faire de ce nouveau pouvoir. Tout est au forceps, on veut réduire tout le monde au silence, les gens sont convoqués à tour de bras : à la DIC, à la cybercriminalité ou cyber sécurité entre autres. Et, c’est comme si le pluralisme des idées devait disparaître de ce pays’’, a-t-il souligné.

