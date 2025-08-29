Uploader By Gse7en
Rififi à la conférence de presse de l’Initiative Citoyenne « Justice pour nos Martyrs »

29 août 2025 Société

Un incident a éclaté ce vendredi, lors de la conférence de presse organisée par l’Initiative Citoyenne « Justice pour nos Martyrs » au siège d’Amnesty International Sénégal à Dakar. Pape Ousmane Seck, un ancien détenu politique membre des « forces spéciales », présent dans l’assistance, a vivement dénoncé la politisation de leur combat pour la justice et l’exclusion des ex-détenus politiques de l’événement.

Dès le début de la conférence de presse, Mamadou Lamine Sambou, président de la Commission administrative et financière du collectif des victimes de l’ère Macky, et Thioro Mandela, journaliste, ont pris la parole. Cette dernière a critiqué l’absence des nouvelles autorités : « Nous avons combattu pour que vous, les autorités, vous arriviez au pouvoir. Plus d’un an après votre accession au pouvoir, nous continuons à réclamer justice. C’est une honte, et rien n’a encore changé. Nous avons le droit de lever nos voix pour le dénoncer ».

C’est à la fin des interventions que Pape Ousmane Seck a haussé le ton : « Je suis un détenu politique. Nous refusons qu’on parle à notre place. On ne peut pas organiser une marche sans les détenus politiques. Nous n’avons pas été invités à cette rencontre ». Il a accusé les organisateurs de politiser leur lutte pour la justice.

Ses déclarations ont provoqué un tohu-bohu dans la salle. Les organisateurs ont finalement expulsé Pape Ousmane Seck. Face à ses accusations, Thioro Mandela a rétorqué : « Vous avez fui parce qu’on vous a dissuadé. Il faut qu’on se dise la vérité ».


La conférence de presse, initialement prévue pour informer sur la marche qui se tiendra ce samedi, a ainsi été marquée par des divisions internes et des accusations de récupération politique.

