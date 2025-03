Rufisque : Le PROMOVILLES accélère la modernisation de la ville

Partager Facebook

Suite à sa nomination en tant que Coordonnateur national du Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES), M. Serigne Ndiaye, accompagné de son équipe, a choisi la ville de Rufisque pour effectuer sa première visite des chantiers afin d’évaluer l’état d’avancement des travaux et rencontrer les populations bénéficiaires des ouvrages.

Cette visite a eu lieu en présence du Préfet de Rufisque, du Dr Oumar CISSE, Maire de la Ville de Rufisque, de son premier adjoint, M. Assane DIOP, de M. Elimane Sakho Sémbène, Maire de la Commune de Rufisque Est, du président du Conseil départemental, M. Papa Mamadou FAM, des acteurs locaux et de l’entreprise exécutante des travaux.

Après une présentation générale des projets d’infrastructures initiés pour la ville de Rufisque par les chefs de projet Mme MBALLO Ndéye Saphie SEBOR et M. Balla Gueye, la délégation a visité l’ensemble des tronçons en cours de réalisation, notamment : les travaux de voiries assainies ; les travaux de drainage des eaux pluviales sur le Boulevard Maurice Gueye, la construction et l’équipement de la station de pompage ; la pose de pavés et l’aménagement d’espaces de détente sur le canal ; la pose de bancs publics.

Ce déplacement a aussi été l’occasion de visiter les travaux de pavage réalisés dans le cadre du programme XEYU NDAW NI sur le tronçon ACAPES – SOCOCIM, d’un linéaire de 2,5 km. Dans son intervention, le Coordonnateur national du PROMOVILLES a souligné la célérité actuelle des travaux et a remercié particulièrement l’engagement des autorités nationales.

M. Serigne Ndiaye a aussi rassuré les autorités et les représentants des bénéficiaires sur l’engagement du PROMOVILLES à accompagner la ville de Rufisque dans sa modernisation. Pour rappel, PROMOVILLES a réalisé dans la ville de Rufisque un linéaire total de 14,5 km de voirie assainie et éclairée, 23 397 m² de pavage et a formé et inséré 194 jeunes dans le programme XEYU NDAW NI.