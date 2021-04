Rufisque ô secours de Baye Eli

Ouf de soulagement pour la famille de l’artiste-comédien Baye Ely et de l’artiste lui-même suite à la visite de la délégation du maire Daouda Niang, de la Ville de Rufisque. Le Maire a en effet, décidé de prendre en charge totalement soins et frais médicaux de l’artiste ; en plus de cela, il lui a été remis une enveloppe d’un million de francs CFA pour « faire face à certaines de ses dépenses immédiates ». Ce geste du Maire fait suite à son SOS lancé via la presse, « de son état de santé dégradante et sans assistance des autorités nationales et locales », l’édile de la Ville de Rufisque avait ainsi dépêché une délégation dirigée par l’un de ses adjoints, Daouda Corréa et comprenant entre autres Ahmadou Tidiane Niane et le représentant du Médecin-chef du District de Rufisque pour se rendre auprès de l’artiste-comédien afin de s’enquérir de son état de santé. Car c’était devenu un sécréta de polichinelle que l’une des vedettes des « Quatre Vieillards dans le vent », était très malade et atteint d’un AVC qui le clouait au lit depuis très longtemps. Et la semaine dernière, l’artiste s’en était ouvert à la presse pour « déplorer son abandon par les autorités ». Cependant la délégation du Maire a tenu à préciser que « ce geste n’est pas une première provenant du Conseil Municipal de Rufisque, mais plutôt la troisième ou la quatrième fois, depuis la maladie de Baye Ely ». Selon Daouda Corréa, adjoint au Maire de la ville de Rufisque, « Baye Ely est une fierté nationale mais surtout Rufisquoise, et le Maire, et à ce titre c’est un devoir et une obligation de le soutenir, à l’instar de beaucoup de sportifs et d’artistes malades ou décédés ». Poursuivant, le Maire Corréa a fait savoir qu’un budget de 250 Millions est voté par le Conseil Municipal de Rufisque pour faire face à ses genres de situations sociales ». L’artiste- comédien, natif de Rufisque et Postier à la retraite, a tenu à remercier le Maire de Rufisque qu’il dit « considéré comme un frère pour ce geste et confirmé qu’effectivement dans le passé des soutiens de sa commune ». Mais en bon seigneur et en bon artiste, Baye Ely demandé au Maire de la Ville de Rufisque de « renforcer son soutien au monde culturel de Rufisque et aux artistes de la ville », car a-t-il poursuivi, « Rufisque est une ville éminemment culturelle et les jeunes artistes ont besoin plus d’espace et de moyens pour s’exprimer ». Le Maire Daouda Corréa a dit prendre bonne note et a tenu à informer que « bientôt la Ville de Rufisque va inaugurer une Maison des Arts et de la Culture financée grâce à la coopération avec la Ville de Nantes, et cela va permettre aux artistes Rufisquois d’avoir un excellent terrain d’expression ».