Russie: Une Zambienne arrêtée pour

Une étudiante zambienne de 21 ans identifiée comme Rebecca Ziba a été arrêtée en Russie pour avoir twerké devant un monument aux morts.

Dans une vidéo que l’étudiante a publiée sur les réseaux sociaux, on peut la voir twerker à côté d’un mémorial de la Seconde Guerre mondiale à Khanty-Mansiysk.

“Secouer le c.ul pour les morts, je suis sûre qu’ils dorment bien ce soir”, a t-elle écrit en légende de la vidéo.

Les enquêteurs russes ont décrit ses actions comme « obscènes » et « insultantes ». Ils ont également qualifié la légende de la vidéo d’ »offensante ».

Une deuxième vidéo publiée par le Comité d’enquête russe montre Ziba assise dans ce qui semble être une salle d’interrogatoire. Dans la vidéo, la ressortissante zambienne s’est excusée pour ses actions, ajoutant qu’elle n’aurait pas publié la vidéo si elle avait su son ampleur.

L’étudiante encourt jusqu’à trois ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 3 millions de roubles (34 430 €) si elle est reconnue coupable d’avoir « profané un symbole de la gloire militaire russe ». On ne sait pas dans quelles conditions elle est détenue et si elle a eu accès à une représentation légale.

“Je tiens à m’excuser auprès de tout le monde pour la vidéo que j’ai publiée le 16 avril. Sans savoir ce que cela signifiait et qui cela allait blesser ou contrarier, j’ai posté une vidéo de moi dansant sur un monument », a-t-elle déclaré.

“La vidéo que j’ai postée, je ne voulais pas qu’elle soit offensante, je ne voulais pas non plus offenser qui que ce soit ou manquer de respect à ces personnes qui sont mortes. Et parce que je ne savais pas exactement ce que cela signifiait … Je suis vraiment désolée pour tout le monde, je ne le savais pas. Et si je savais, je ne l’aurais jamais postée. J’espère que je serai comprise et pardonnée.”

Le Mémorial de la Gloire de Khanty-Mansiysk est dédié aux soldats morts pendant la « Grande Guerre patriotique » contre l’Allemagne nazie.