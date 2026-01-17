Uploader By Gse7en
Sabotage contre les Lions : La FSF va déballer à 15 h

17 janvier 2026 Sport

Après leur communiqué sur les dysfonctionnements, l fédération sénégalaise de football tiendra une conférence de presse ce 17 janvier 2026 à Rabat pour faire le point sur la préparation de la finale de la CAN.


La conférence se déroulera à 15 heures à l’Hôtel Amphitrite de Rabat, a appris Senego. Elle vise à clarifier la situation et à présenter les mesures envisagées par la fédération suite aux problèmes relevés dans l’organisation de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Les responsables répondront aux interrogations sur la préparation logistique et sportive du match

 

