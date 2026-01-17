Sabotage contre les Lions : La FSF va déballer à 15 h

Partager Facebook

Après leur communiqué sur les dysfonctionnements, l fédération sénégalaise de football tiendra une conférence de presse ce 17 janvier 2026 à Rabat pour faire le point sur la préparation de la finale de la CAN.

La conférence se déroulera à 15 heures à l’Hôtel Amphitrite de Rabat, a appris Senego. Elle vise à clarifier la situation et à présenter les mesures envisagées par la fédération suite aux problèmes relevés dans l’organisation de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations.