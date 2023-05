Saccage d’un de ces véhicules: La Croix Rouge affiche son indignation

Les affrontements entre les Forces de l’ordre et les manifestants de Ngor, mardi, ont fait d’énormes dégâts matériels aussi. En effet, un véhicule de la Croix Rouge sénégalaise a été caillassé, avant d’être incendié.

Les affrontements entre les Forces de l’ordre et les manifestants de Ngor, mardi, ont fait d’énormes dégâts matériels aussi. En effet, un véhicule de la Croix-Rouge sénégalaise a été caillassé, avant d’être incendié. Un acte « d’autant plus inacceptable », selon l’institution bénévole, que « le véhicule était clairement identifié par l’emblème de la Croix- Rouge, symbole de neutralité, d’impartialité et d’indépendance de notre action humanitaire ».

Dans un communiqué, elle souligne que le véhicule était affecté à « la logistique des programmes humanitaires menés par la Croix-Rouge sénégalaise à l’échelle du pays ». L’organisation estime que « de tels incidents sont de nature à compromettre dangereusement, le service humanitaire que les populations vulnérables attendent de la Croix-Rouge ».

Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge appelle ainsi au « respect strict des biens, services et personnels de la Croix-Rouge en mission ». Depuis le début des événements, les volontaires du comité local de la Croix-Rouge de Ngor déployés sur le terrain ont pris en charge « 16 victimes, dont un élément des Fds et 5 blessés évacués par pirogue vers l’île de Ngor », a informé le texte.