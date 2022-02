Saccages du Stade Abdoulaye Wade: La jeunesse appelée à une prise de conscience citoyenne

Le tout nouveau stade Abdoulaye Wade inauguré ce mardi, a été le théâtre de manifestations causant de nombreux blessés et des saccages de l’édifice. Une responsabilité partagée, selon des Sénégalais, qui interpellent l’Etat et la jeunesse.

La crise des valeurs citoyennes des jeunes au Sénégal est visible. Pour eux, il faut attendre les grands évènements pour saccager, barrer la route, cambrioler afin de manifester leur courroux vis-à-vis du gouvernement. Une attitude qui s’est encore manifestée lors de l’inauguration du stade du Sénégal où des jeunes qui n’ont pu avoir accès au stade ont jeté des pierres et perturbé l’organisation de l’événement. Un acte déploré par des Dakarois qui interpellent les autorités à revoir leurs comportements envers la jeunesse.

Momar Diouf, un père de famille, croisé à Yoff, est d’avis que cela est dû à la profonde crise des valeurs et au manque de repères, dans la mesure où les jeunes ne se réfèrent plus à la morale, au travail ou à la bonne conduite. « Nos biens publics doivent être protégés et entretenus », dit M. Diouf, selon qui, ce désordre est la suite logique de ce qui se passe actuellement dans ce pays. Les autorités, au lieu de se préoccuper des priorités du pays, s’attardent sur des futilités. « Après des mois sans aller à l’école, les enfants ne trouvent pas d’autre moyen pour se faire entendre que manifester en semant le désordre », explique notre interlocuteur. Qui alerte : « ils sont le plus souvent influencés et il faut s’attendre au pire ».

Pour sa part, Anta Thiam, pointe un excès de colère. « Quand on se sent laissé en rade sur une affaire dans laquelle on est concerné, on cherche à se venger. Ainsi, ces jeunes n’ont trouvé que la violence et les saccages comme moyens de s’exprimer et d’alerter. Ça commence souvent comme une contagion qui agite simultanément la foule par des jets de pierres et je pense que ça a fini par s’inscrire dans nos cultures », fait-elle constater.

A Castor, Alioune Thioune, lui, considère le fait de détruire des biens publics comme de l’irresponsabilité. « La jeunesse doit être plus consciente car c’est elle qui paye les pots cassés à l’avenir. Le drame au stade de Rufisque lors d’un match de football où des jeunes se sont permis de brûler la pelouse, jeter des pierres et de détruire des chaises, oubliant que c’est eux qui l’utilisent, est là pour nous interpeller. Nous devons apprendre à cette jeunesse plus de civisme et de citoyenneté. Il faut gagner le pari de la meilleure gestion et un bon entretien pour cette nouvelle infrastructure. Et cela va être la responsabilité des gérants de stade », a-t-il souligné. Après avoir remercié et félicité le président pour l’effort qu’il a fourni pour mettre à la disposition du peuple Sénégalais un stade à dimension internationale, notre interlocuteur pense qu’il nous revient de droit en tant que citoyen sénégalais de prendre soin de ce joyau et de l’entretenir pour pouvoir organiser des rencontres internationaux à l’avenir.

ASTOU MALL