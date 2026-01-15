Sadio Mané, c’est terminé : « la finale sera mon dernier match en CAN »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sadio Mané annonce que la finale sera son dernier match en Coupe d’Afrique des nations

Auteur du seul but face à l’Égypte ce mercredi 14 janvier, Sadio Mané a permis au Sénégal de se qualifier en finale de la Coupe d’Afrique des nations. Au terme de la rencontre, l’ancien attaquant de Liverpool a annoncé que ce sera son dernier match de la CAN.

Sadio Mané a encore frappé. Le héros du Sénégal a qualifié son équipe en finale, ce mercredi 14 janvier, lors de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations face à l’Égypte, en marquant le seul but du match (1-0). Les Lions de la Teranga retrouveront en finale le Nigeria ou le Maroc, ce dimanche 18 janvier, à 20 h.

L’attaquant d’Al-Nassr n’est plus qu’à 90 minutes du deuxième titre de champion d’Afrique de sa carrière. Et cette finale sera son dernier dans la compétition, comme il l’a révélé dans la foulée de la victoire ce mercredi.

« Je vais essayer de gagner pour mon pays »

Interviewé par beIN Sports à la fin de la rencontre, l’ancien attaquant de Liverpool a exprimé sa joie à l’issue de la qualification de sa sélection. Je serai très heureux de jouer ma dernière finale d’une Coupe d’Afrique. Je vais profiter et essayer de gagner pour mon pays », a dit celui qui a marqué son 11e but dans la compétition. « On savait que ce serait un match compliqué » , a confié l’attaquant de 33 ans.

On s’attendait à ça face à cette équipe égyptienne. On a essayé de jouer avec l’expérience en ne donnant pas de ballons faciles car ils pouvaient nous mettre en danger. On a essayé de jouer avec maturité »,a-t-il précisé, avant de revenir sur sa performance. « J’ai eu un peu de chance, il faut le reconnaître. C’est un ballon venu de nulle part, ça a touché mon ventre. J’ai eu le réflexe de tirer et quand j’ai tiré ça a été cadré. Quand je marque un but pour mon équipe, je suis toujours très heureux. Il reste maintenant à attendre ce dimanche pour savoir si Mané refermera de la plus belle des manières son histoire en Coupe d’Afrique des nations.