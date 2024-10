SAES-USSEIN EN COLÈRE CONTRE LES AUTORITÉS: Le syndicat autonome des enseignements de l’ Université Sine Saloum étale les maux qui gangrènent le fonctionnement normal de l’ institution universitaire

Partager Facebook

Les enseignants souffrent le martyr depuis des années. Des enseignants du Syndicat autonome des enseignants du supérieur de l’ Université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass qui rappellent à la tutelle de vielles doléances qui tardent à être matérialisées. Le Saes -Ussein à sorti un communiqué de presse pour mettre à nue les maux qui gangrènent ce temple du savoir laissé à lui même. « Des bâtiments très délabrés qui menacent ruine à Fatick; des bâtiments qui sont envahis par les eaux et les herbes sauvages à Kaolack; des bâtiments qui sont réquisitionnés par l’administration publique à Kaffrine ». Tels sont entre autres maux que traverse l’ USSEIN ,une situation alarmante qui risque de « compromettre la reprise des activités pédagogiques du mois d’octobre 2024 à l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (Ussein).

Dans un communiqué de presse , la coordination Saes- Ussein a fait part de ses inquiétudes pour le bon déroulement des enseignements apprentissages au sein de ce temple du savoir. « Depuis février 2019, date de démarrage des activités pédagogiques, l’Ussein travaille dans des locaux prêtés dans ses trois campus pédagogiques (Kaolack, Kaffrine et Fatick). Ces locaux sont composés d’anciens bâtiments administratifs ou scolaires, de salles ou d’amphithéâtres attribués à temps partiel par l’administration ou les structures scolaires de ces différentes villes qui abritent les campus », explique la note.

Le communiqué de presse renseigne également « du taux de massification très élevé qui fait passer son effectif initial de démarrage de 1.500 étudiants à un effectif actuel de 7.000 étudiants en l’espace de six ans ,ce qui est injustifiable pour une université thématique d’excellence avec des formations professionnalisâtes. » Avec la récente promesse de régler cette vielle doléance faite par le ministre de l’enseignement supérieur avait soulagé leur corporation et avec Dr Abdourahmane Diouf, le personnel enseignant nourrissait un brin d’espoir. Mais six mois déjà après l’arrivée du ministre la situation n’ a pas évolué et va de mal en pie et les promesses tardent à se réaliser.

Des promesses utopiques qui ressembleraient à un éléphant blanc . Selon toujours le document du communiqué de presse du Saes-Ussein :« Au démarrage de chaque année académique, le personnel enseignant et de recherche se bat corps et âme dans des conditions difficiles pour respecter les enseignements apprentissages dans des locaux qui sont dans un piteux état dans les trois régions , des locaux délabrés menaçant même ruine .

Cette résilience du personnel enseignant semble endormir les autorités qui n’ont jamais respecté leur engagement pour délivrer les infrastructures en construction à date échue. », lit-on. Selon ces derniers, « les dernières promesses en date remontent à la visite du ministre, Dr Abdourahmane Diouf au mois de Mai 2024 où il avait évoqué la livraison probable des nouveaux locaux de l’Ussein au mois d’Octobre de la même année avec un peu d’effort et d’accompagnement de toutes les parties concernées par la conclusion des visites de diagnostic ».

La coordination Saes- Ussein lance une alerte et demande aux autorités la prise en charge immédiate et sans délai de cette question préoccupante pour trouver des solutions urgentes permettant de sauver la reprise des activités pédagogiques à l’Ussein. « Nous tenons à informer l’opinion publique nationale que la situation actuelle des locaux d’emprunt de l’Ussein certifiée par la conclusion des visites de diagnostic effectuées par les services assermentés de l’État et les responsables syndicaux des différents campus, ne présage pas une reprise dans un délai court. Le décor de la situation des locaux est caractérisé par : Des bâtiments très délabrés qui menacent ruine à Fatick, des bâtiments qui sont envahis par les eaux et les mauvaises herbes à Kaolack; des bâtiments qui sont réquisitionnés par l’administration publique à Kaffrine »,

Une situation à la fois décevante et alarmante pour ce temple du savoir . Sur ce, l’Etat ,le Ministre de l’ enseignant supérieur ,le nouveau Directeur Général du Crouss, et le Recteur sont interpellés dans les différents domaines qui les concernent.