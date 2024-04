Sahel : Le trafic de drogue en forte hausse, selon l’ONU

Partager Facebook

Les saisies de drogue ont grimpé en flèche dans la région du Sahel ouest-africain, selon les chiffres publiés vendredi dans un nouveau rapport de l’ONU, indiquant que la région en proie à un conflit est en train de devenir une route influente pour le trafic de drogue.

En 2022, 1 466 kg de cocaïne ont été saisis au Mali, au Tchad, au Burkina Faso et au Niger, contre une moyenne de 13 kg entre 2013 et 2020, indique le rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue. et la criminalité. La cocaïne est la drogue la plus saisie au Sahel après la résine de cannabis, précise le rapport. Cette analyse intervient alors que le Sénégal, frontalier du Sahel, a annoncé dimanche une saisie record de cocaïne de 1 137 kg la plus importante jamais interceptée sur terre et évaluée à 146 millions de dollars près d’une mine artisanale dans l’est du pays.

De tels incidents sont de plus en plus fréquents dans la région : lors d’un incident en décembre de l’année dernière, la marine sénégalaise a saisi un total de 3 tonnes de cocaïne en mer.

La situation du Sahel, située au sud du désert du Sahara et s’étendant de l’Atlantique à l’océan Arabique, en fait un point de transit naturel pour la quantité croissante de cocaïne produite en Amérique du Sud et destinée à l’Europe. Le trafic a des effets néfastes sur la paix et la santé, aux niveaux local et mondial, a déclaré Amado Philip de Andrés, représentant régional de l’ONUDC en Afrique de l’Ouest et du Centre. « L’implication de divers groupes armés dans le trafic de drogue continue de nuire à la paix et à la stabilité dans la région », déclare Philip de Andrés.

Le rapport indique que le trafic de drogue fournit des ressources financières aux groupes armés du Sahel, où les réseaux islamistes ont prospéré alors que la région est aux prises avec une récente vague de coups d’État.

L’augmentation des réseaux de trafic dans la région se répercute sur les marchés locaux et entraîne une consommation de drogue plus élevée, avance Lucia Bird, directrice de l’observatoire des économies illicites en Afrique de l’Ouest à l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Une patrouille dans le sud-ouest du Niger a intercepté lundi une cargaison de cannabis et de Tramadol, un analgésique opioïde, d’une valeur de 50 000 dollars, selon un communiqué de la télévision nationale.

La corruption et le blanchiment d’argent sont des facteurs majeurs du trafic de drogue et les récentes saisies et arrestations ont révélé que l’élite politique, les dirigeants communautaires et les dirigeants de groupes armés facilitent le trafic de drogue au Sahel, ajoute le rapport de l’ONU.