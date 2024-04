Salade César

Vinaigrette

2 jaunes d’œufs

30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron

5 ml (1 c. à thé) de filets d’anchois hachés

1 pointe d’ail, hachée finement

60 ml (1/4 tasse) d’huile végétale

60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive

Salade

360 g (8 tasses) de cœurs de laitue romaine, déchirée

25 g (1/3 tasse) de fromage parmesan frais râpé

30 g (1/4 tasse) de fromage parmesan en copeaux

8 tranches de bacon cuites, hachées

Préparation

Croûtons

Dans une poêle allant au four à feu moyen, dorer le pain dans le beurre. Saler. Poursuivre la cuisson au four 6 minutes ou jusqu’à ce que les croûtons soient croustillants. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 165 °C (325 °F).

Câpres

Dans une petite poêle à feu moyen-élevé, frire les câpres dans l’huile 1 minute ou jusqu’à ce qu’elles commencent à s’ouvrir légèrement. Égoutter sur une assiette tapissée de papier absorbant. Hacher finement la moitié des câpres. Réserver les autres.

Vinaigrette

Dans un bol, mélanger au fouet les jaunes d’œufs, le jus de citron, l’anchois, l’ail et les câpres hachées. Ajouter les huiles en filet en fouettant jusqu’à l’obtention d’une mayonnaise. Saler et poivrer.

Salade

Dans un grand bol, déposer la laitue, le fromage râpé, les trois quarts du fromage en copeaux, les trois quarts du bacon et les trois quarts des croûtons. Ajouter la vinaigrette et bien mélanger. Répartir la salade dans des assiettes. Garnir du reste des copeaux, du bacon, des croûtons et des câpres frites.