SAMBA GAYE, PORTE-PAROLE DE DUNDU  :‘’Madana est une alternative sérieuse, crédible et rassurante pour l’émergence du Sénégal’’

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La montée en puissance du banquier, adepte de la politique de développement, n’est point une surprise pour Samba Gaye, porte-parole de Dundu et membre de la cellule des cadres.

Ce dernier est dithyrambique en parlant de Madana.

‘’Témoigner pour le président Mouhamadou Madana Kane, c’est avant tout porter une conviction profonde, forgée au contact de l’homme, de ses idées de son humilité, de sa loyauté et de son engagement sans compromis pour le Sénégal. Juriste rigoureux, banquier expérimenté et économiste averti, Madana Kane incarne une synthèse rare entre savoir académique, intelligence stratégique et sens aigu de l’intérêt général’’, indique M. Gaye.

Avant d’ajouter : ‘’Au-delà des titres, c’est l’homme qui se fait distinguer par une personnalité discrète, posée, mais animée d’une détermination inébranlable à transformer durablement notre pays. À la tête de Dundu, il a su impulser une dynamique nouvelle, fondée sur la révolution du courage du sacrifice et de l’engagement. Sa démarche tranche avec les pratiques classiques, ‘based and fact’, elle est fondée sur les faits, les données, la réflexion structurée et une vision claire de l’avenir. Président Madana ne promet pas, il construit, Il ne s’agite pas, il agit’’.

En tant que porte-parole, Samba Gaye dit mesurer chaque jour la portée du projet de l’économiste et ‘’l’adhésion croissante qu’il suscite auprès des Sénégalais’’.

‘’Cette montée en puissance n’est pas le fruit du hasard, mais celui d’un travail méthodique, d’une constance dans l’effort et d’une crédibilité qui s’impose naturellement. Madana Kane représente aujourd’hui bien plus qu’un leader politique : il est une alternative sérieuse, crédible et rassurante pour l’émergence du Sénégal. Son ambition est noble, sa vision est claire, son engagement est total et son leadership ne se susurre plus. C’est avec fierté, loyauté et conviction que je porte sa voix, convaincu que son projet est une chance réelle pour notre nation’’, conclut le porte-parole de Dundu.