Samba Ndiobène Ka a perdu son père

Kely Sadio Ka, père du ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale Samba Ndiobène Ka n’est plus. Longtemps alité, Kely Sadio Ka a été rappelé à Dieu hier dans une structure sanitaire à Dakar. Surnommé le « Baobab », il fut un grand responsable politique et a dirigé pendant 18 ans le Conseil rural de Boulal. Le défunt père du ministre Samba Ndiobène Ka a été inhumé hier l’après-midi à Boulal son terroir situé dans le département de Linguère.