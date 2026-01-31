Sanctions de la CAF : La FSF renonce à faire appel

Partager Facebook

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé avoir pris acte de la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) concernant des sanctions sportives et financières à son encontre. Dans un communiqué publié, ce samedi 31, la FSF a déclaré ne pas vouloir interjeter appel de ces sanctions, qui concernent notamment le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw et les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye.

La Fédération indique qu’elle va assumer l’entière responsabilité financière relative aux amendes infligées et dit réaffirmer sa détermination à défendre ses droits et intérêts légitimes au sein des instances dirigeantes du football, tout en respectant ses obligations statutaires.

Pour rappel, le Sénégal a écopé de lourdes sanctions suite aux incidents survenus lors de la finale de la Can l’opposant au Maroc. Des sanctions pécuniaires qui s’élèvent à plus de 350 000 millions FCFA ont été prononcées contre le Sénégal. De même, l’entraîneur Pape Thiaw a écopé une suspension de 5 matchs et les joueurs Ismaïla Sarr et Ilimane Ndiaye sont suspendus pour 2 matchs.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

