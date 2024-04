SANTE / Dialyse : Plus de 100 personnes sur la liste d’attente à Kaffrine

Au Sénégal, les centres de dialyse sont «hyper débordés» et croulent sous les demandes! Et étant donné que le traitement curatif de l’insuffisance rénale coûte excessivement cher, les spécialistes du rein invitent à orienter la lutte sur la prévention. Dans les régions, la situation est encore beaucoup plus difficile pour les hémodialysés notamment a Kaffrine où il y’a plus de 100 patients sur la liste d’attente.

Plus de 100 personnes souffrant d’insuffisance rénale figurent sur la liste d’attente du centre de dialyse de la région de Kaffrine, a indiqué vendredi le directeur de la santé de cette région, docteur Mbaye Thiam. ‘’La région de Kaffrine, à l’image des autres régions du Sénégal, a bénéficié d’un centre de dialyse. Mais, actuellement, plus de 100 malades sont sur la liste d’attente pour une prise en charge en dialyse’’, a-t-il révélé. Il précise que ces malades viennent des quatorze régions du Sénégal.

Aujourd’hui, souligne-t-il, Kaffrine a une unité qui fonctionne bien, mais qui s’est vite saturée à cause d’un manque de ressources humaines. ‘’Nous avons des équipes, mais nous n’avons pas assez d’équipes pour pouvoir faire fonctionner le centre cinq jours sur sept, c’est à dire du lundi au vendredi, ou bien du lundi au samedi’’, a-t-il indiqué au cours d’un entretien avec l’APS.

Faute de personnel, dit-il, seules trois séances sont réalisées par semaine. ‘’Nous lançons un appel à l’Etat qui a déjà beaucoup fait, mais également les collectivités territoriales, les partenaires mais également aux bonnes volontés qui ont la possibilité de contractualiser avec quelqu’un et de nous les envoyer au niveau du centre de dialyse’’, a- t-il plaidé. La gratuité de la dialyse a amélioré la prise en charge médicale des malades souffrant d’insuffisance rénale. Tous reconnaissent que l’Etat a permis de sauver des patients et d’épargner les ménages de charges onéreuses. Mais aujourd’hui, les insuffisants rénaux sont sous le poids d’un autre fardeau, celui de la cherté des médicaments et des analyses.